Цього тижня у Львові відбудеться багато цікавого. Концерти, вистави, кінопокази, усе це дасть наснагу легше перенести години темряви. І хоч трохи затримати настрій Різдва.

19 січня, понеділок

Концерт «Хор Григорія Верьовки - Різдвяний концерт»

Видовищний виступ хору імені Григорія Верьовки, що стане подарунком для всіх українців цієї зими. Колектив, який є однією з головних візитівок української культури, пропонує програму, яка максимально яскраво відтворює красу народного мистецтва. Шоу поєднає танець, музика і спів.

Театр ім. М. Заньковецької, 16:30; 19:30

20 січня, вівторок

Різдвяна вистава «Virsky. Казка про 12 місяців»

Це сучасна театралізована танцювальна інтерпретація відомої казки Божени Нємцової «Про дванадцять місяців», створена для всієї родини за участю ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Ця історія залишається актуальною й сьогодні, адже нагадує про силу добра, чесність, відвагу та гармонію з природою. «12 місяців» ‒ це одноактна вистава, у якій поєднано народний танець, сучасну хореографію та унікальні візуальні рішення. На сцені до 80 танцівників одночасно створюють магічну атмосферу змін сезонів, доповнену авторською музикою з українськими мотивами, анімаційним відеорядом, технологічною сценографією та неповторними костюмами.

Львівська Опера, 16:00; 18:00

21 січня, середа

Показ фільму «Керол»

Молода дівчина Тереза прагне побудувати кар'єру, тоді як домогосподарка Керол нудиться в сімейній рутині. Їхня зустріч змінить життя обох та принесе неочікувані почуття і складний життєвий вибір. Цей фільм варто подивитись на великому екрані, якщо ви хочете справді насолодитись майстерною грою та стильним кіно. Кейт Бланшетт та Руні Мара демонструють надзвичайний рівень гри. Історія кохання двох жінок змагалася за перемогу в основному конкурсі Каннського кінофестивалю та отримала шість номінацій на премію «Оскар». Ця стильна та бездоганно розіграна історія принесла Руні Мара заслужену нагороду.

«Керол» вдало прикидається мелодрамою про заборонене кохання. Про нього Тодд Гейнс уже розповідав в картині «Далеко від раю». Проте тепер в елегантних декораціях Нью-Йорка 1950-х розігрується радше драма про лицемірство та байдужість.

Jam Factory Art Center, 18:30

22 січня, четвер

Концерт «Пори року в ритмі танго. Тріо Promenad»

Тріо Promenad – проєкт, що вирізняється високою виконавською культурою, віртуозною майстерністю та тонким відчуттям стилю й жанру. Репертуар тріо охоплює широкий спектр музичних напрямів: від класики та неокласики до танго, джазових інтонацій і сучасних авторських рішень. Твори Астора П’яццолли займають у програмах особливе місце, вони звучать не ізольовано, а в діалозі з іншими стилями та жанрами. Саме така драматургія формує цілісну музичну подорож – емоційно насичену, стильну й глибоко продуману.

Тріо Promenad:

Назарій Пилатюк, скрипка

Антон Сопіга, гітара

Петро Довгань, фортепіано

Цього разу до складу тріо долучається кларнетист Микола Гречух

Львівська Опера, Дзеркальна зала, 19:00

23 січня, п’ятниця

Концерт «Мертвий Півень. Поезії хмільних дворів»

Гурт «Мертвий Півень» презентує новий альбом «Поезії хмільних дворів». Надворі буремні 90-і, київські дворики, куди так рідко залітала «совєтська міліція», пронизані збитим від диму цигарок повітрям. Колись тут вільно жила і з незамислуватих балачок столичних неформалів, творилася музика та поезія. Саме тому альбом відкриває пісня, написана на вірш Юрка Позаяка «Нащадкам», у версії «Півнів» – «Поезія хмільних дворів».

За 36 років існування гурт зазнав багатьох змін: змінювався склад, стиль, жанри. Проте, унікальне чуття на поетів залишилось константою «півнівського» репертуару. А їхній інтелектуальний рок-н-рол і далі спрацьовує з тією ж магнетичною силою. Гурт записав альбом вперше за 14 років. І готовий показати його у рідному місті.

Тут є пісня на вірш Олекси Стефановича, який тепер зазвучав як пісня «Прага, 1930». Покоління, знане як «Розстріляне відродження», представлене поезіями Майка Йогансена. А вже сучасний класик Сергій Жадан не лише написав тексти, а й сам заспівав на альбомі «Півнів». Серед «поезій хмільних дворів» є й пісні на вірші Юрка Іздрика, який також співає у піснях «Страх» та «Пригадай». Також до альбому додалися голоси й тексти таких поетів, як Юлія Мусаковська, Віталій Данищук тощо.

!FESTrepublic, 18:30

24 січня, субота

Концерт «Саундтреки до фільмів на органі»

Органіст Віталій Дворовий подарує незабутні мелодії, що вже стали символами гарного настрою та епічних пригод. Почути їх на органі – особливий досвід! У програмі – шедеври з голлівудських стрічок, які давно стали хітами. Тепла музика з сімейних кінофільмів, фентезі-саг та пригодницьких стрічок занурить вас у глибокий всесвіт звуків.

Львівський органний зал, 19:00

25 січня, неділя

Концерт «Дударик. Різдвяний концерт»

Різдвяні концерти хорової капели «Дударик» — це вир традиційної і професійної різдвяної музики ретельно укладених у різдвяну хорову містерію, що розгортається перед глядачем і буяє масою несподіваних мелодій, гармоній, настроїв і емоцій. Це квартет солістів, октет, чоловічий хор, хор хлопчиків, оркестр традиційних інструментів, колядники і віншувальники: своєрідний екстракт Новорічних і Різдвяних традицій і ритуалів, зібраних із цілої України.

У репертуарі українська давня, класична, сучасна і навіть експериментальна музика.

Львівська філармонія, 17:00

На головному фото – кадр з фільму «Керол»