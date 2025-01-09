Традиційно ми обрали найцікавіші фільми, прокат яких стартує 9 січня. Тут і сатиричний байопік, де Роббі Вільямс постане в образі мавпи, й сюрреалістична футуристична комедія, і анімація для усієї родини. Також нагадуємо про старт у прокаті одного з найкращих українських документальних фільмів року «Фрагменти льоду» Марії Стоянової.

«Полуничний маєток»

Strawberry Mansion, на головному фото

Сюрреалістична комедія «Полуничний маєток» Кентуккера Одлі та Альберта Бірні є подорожжю у світ снів. Дія фільму розгортається у майбутньому. Уряд оподатковує сни, які мають бути записані та оцифровані та підлягають оподаткуванню. Аудитор снів Джеймс Прентіс вирушає перевіряти архів снів підозрюваної в ухиленні від податків літньої художниці Арабелли Ізадорі, яка зберігає гори незадекларованих відеокасет. Візит з аудитом повертається несподіваним перебігом подій. Це дуже мила інді-фантастастика з яскравим продакшн-дизайном та романтичною історією.

«Роббі Вільямс: Better Man»

Better Man

Один з найпопулярніших співаків світу, у якого обсяги продажів альбомів сягають 55 мільйонів, співаючи зі сцени уявляє що він мавпа. Мова про Роббі Вільямса, який є лауреатом 18 премій Brit Awards (більше, ніж у будь-якого іншого артиста). Загалом він випустив 19 альбомів, що очолювали чарти Великобританії, включаючи сольні роботи та альбоми, випущені з бойзбендом Take That, що ставить його в топ-2 артистів усіх часів із найбільшою кількістю гітів. Яким він був, чим жив та про що переймався починаючи з дитинства, крізь роки злету популярності і до сьогодення?

Вільямс запросив режисера Майкла Грейсі («Найвеличніший шоумен»). Упродовж фільму співака грало кілька акторів, найбільше екранного часу у нього самого та 32-річного Джонно Девіса. Під час зйомок використовували технологію CGI, за допомогою якої захоплювали рухи. Пояснюючи ексцентричне рішення зобразити музиканта у вигляді мавпи Грейсі каже: «Я запитав у Роббі: "Якби ти був твариною, то якою? Ти колись сказав, що тебе "вивели на сцену виступати, як мавпу". Тож я думаю, що краще показати тебе не таким, яким ми тебе бачимо, а таким, яким ти бачиш себе».

І Роббі ця ідея дуже сподобалася. Лишилося лише втілити її у життя. Самі творці вважають фільм сатиричним мюзиклом. У своїй роботі вони охопили 30-річний період життя співака.

«Лінивці. Встигнути до обіду»

The Sloth Lane

Пригоди для всієї родини від творців «Аркі у країні монстрів» та «Пухнастих супергероїв»

Знайомтесь із родиною найшвидших лінивців у світі! Після того як ураган зруйнував їхній будинок і ресторан, сімейка лінивців переїжджає до великого міста. У мегаполісі вони відкривають закусочну на колесах, яка швидко стає дуже популярною. Але їхній успіх викликає заздрість у конкурентів: гепард Доллі обманом викрадає сімейну книгу рецептів, і тепер лінивцям доведеться діяти швидко, щоб повернути відвідувачів і свою родинну реліквію.