Що покласти у рюкзак школяра для комфортного перебування в укритті: поради батькам
Сім'я — Зоряна Казмірук, 0 0
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Цього року українські школярі знову змушені навчатися в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги діти та вчителі повинні переходити в укриття. Тож на цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою в сховище. На цьому наголосили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
У такий наплічник варто покласти:
- поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;
- пляшку питної води;
- вологі серветки;
- теплу легку ковдру;
- записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);
- додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;
- медичні препарати, якщо дитина проходить курс лікування на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);
- кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.
Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.
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