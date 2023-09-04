Цього року українські школярі знову змушені навчатися в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги діти та вчителі повинні переходити в укриття. Тож на цей випадок батькам школярів варто підготувати окремий наплічник, який дитина триматиме у школі й під час повітряної тривоги братиме з собою в сховище. На цьому наголосили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У такий наплічник варто покласти:

поживні батончики, снеки довготривалого зберігання;

пляшку питної води;

вологі серветки;

теплу легку ковдру;

записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів (імена, номери телефонів, адреси);

додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком;

медичні препарати, якщо дитина проходить курс лікування на постійній основі (попередньо поінформувавши про це класного керівника й вклавши інструкцію, як саме потрібно давати препарат);

кілька речей, які створять дитині атмосферу комфорту. Це може бути книжка, розмальовка або улюблена іграшка.

Важливо не перевантажувати наплічник, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.