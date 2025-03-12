Квасоля – одна з найкращих культур для раннього садіння

Перші промені сонця вже зігрівають землю, і садівники з нетерпінням готуються до посадки. Однак для того, щоб отримати ранній і багатий урожай, необхідно вибрати відповідні культури, які добре переноситимуть холод і швидко дадуть плоди. Завдяки стійкості деяких овочів до низьких температур, можна значно прискорити отримання врожаю і насолодитися ним вже наприкінці весни. GB News пише про кілька культур, які варто висадити вже зараз для того, щоб отримати ранній урожай.

Квасоля

Квасоля – одна з найкращих культур для раннього садіння завдяки своїй стійкості до низьких температур. Висадивши її на початку березня, ви вже до початку літа зможете отримати перший врожай. Щоб прискорити процес проростання, насіння можна замочити в теплій воді на ніч. Квасоля потребує сонячного місця з добре дренованим ґрунтом.

Насіння висаджують на відстані 20 см одне від одного, а між рядами залишають 60 см для забезпечення належної циркуляції повітря. Під час росту рослини потребують опори, тому не забудьте заздалегідь встановити сітку чи палиці. Коли рослини досягнуть висоти близько метра, прищипніть верхівки, щоб стимулювати розгалуження та зменшити ризик пошкодження попелиць.

Ранній горох

Горох – ще одна культура, яка відмінно переносить прохолодні умови. Висаджуючи його в березні, ви зможете насолоджуватися солодким і смачним горошком вже в кінці весни. На відміну від квасолі, горох віддає перевагу затіненим ділянкам, тому варто вибирати для нього місце, де він буде захищений від прямих сонячних променів.

Насіння висівають на відстані 5 см одне від одного, а між рядами залишають 60 см. Для підтримки росту горох потребує опори, а також варто подбати про захист від птахів і мишей. Спочатку можна висіяти насіння в біорозкладні горщики в приміщенні, а потім пересадити в ґрунт, коли рослини зміцніють.

Шпинат

Шпинат – це ідеальна культура для отримання ранньої «зеленої їжі». Ця рослина витримує прохолодну погоду і дає перший урожай вже на початку літа. Шпинат любить сонячні або частково затінені ділянки з вологим і поживним ґрунтом. Насіння слід висівати на відстані 30 см одне від одного. Шпинат можна також вирощувати в контейнерах, що дуже зручно для тих, хто має обмежений простір для садівництва. Для гарного росту необхідно регулярно поливати рослину та мульчувати ґрунт, щоб зберегти вологу.