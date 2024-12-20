Антуріум потрібно поливати рідко, але рясно

Антуріум може тішити яскравим і тривалим цвітінням, якщо створити для нього правильні умови. Ця рослина має свої особливості, зокрема, вона не любить занадто багато простору для коріння. Prostoway розповідає, що потрібно зробити, щоб антуріум зацвів.

Правильний вибір горщика

Якщо антуріум росте в горщику великого розміру, його потрібно пересадити в більш тісний. Це піде йому на користь.

Освітлення

Розмістіть рослину у місці з яскравим та розсіяним світлом.

Полив

Антуріум потрібно поливати рідко, але рясно. Зверніть увагу, що між поливами ґрунт повинен повністю просихати. Рослина любить теплий душ, а також обприскування.

Пересадка

Пересадку антуріума проводять тільки після цвітіння. Важливо, щоб ґрунт був легким та повітряним.

Підживлення

Раз на місяць можна «підсолодити» антуріум. Для цього розчиніть у 250 мл теплої води трохи цукру на кінчику ножа.