Якщо молоко скисло за лічені дні, це значить, що щось точно пішло не так

Щоб молоко залишалося свіжим якнайдовше, важливо правильно його зберігати. Проте існує один секрет, завдяки якому молоко не псуватиметься довше. «24 канал» розповідає, як запобігти передчасному скисанню.

Чому молоко псується в холодильнику?

Якщо молоко скисло за лічені дні, це значить, що щось точно пішло не так. Ймовірних причин псування може бути кілька:

Неправильне зберігання в магазині. Неправильне зберігання в холодильнику. Тому не варто ставити молоко на верхні полиці та на дверцята, адже температура там нестабільна. Погано вимитий посуд. Якщо ви купували молоко на ринку чи у фермерів, тара могла бути брудною. Зберігання в прозорій тарі. Світло також впливає на молоко, і через це воно може скисати швидше.

Що робити, щоб молоко не псувалося так швидко?

Щоб молоко зберігалося набагато довше, потрібно використати звичайну сіль. Вам потрібно додати у пляшку щіпку солі, а результат не змусить себе довго чекати, адже молоко буде зберігатися значно довше.

Проте є один нюанс: сіль потрібно вкинути в ту мить, коли ви відкриєте пляшку чи пакет. Якщо зробити це пізніше, спосіб може й не спрацювати.