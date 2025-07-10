У спеку шкірка помідорів стає грубішою, менш еластичною

Тріщини на томатах – одна з найпоширеніших проблем, з якою стикаються як новачки, так і досвідчені городники. Зіпсовані плоди не лише втрачають привабливість, а й стають непридатними для консервування. Якщо не вжити заходів, можна втратити значну частину врожаю. Про основні причини розтріскування томатів і поради, як уникнути цього, пише Тelegraf.

Основні причини, чому лопаються помідори

Різкий перепад вологості. Після тривалої посухи рясний полив викликає інтенсивне поглинання води плодами. М’якоть росте швидше, ніж шкірка встигає розтягнутися – результатом стає тріщина.

Перепади температур. У спеку шкірка стає грубішою, менш еластичною. Коли погода різко змінюється на прохолодну, плід активно розвивається і шкірка не витримує навантаження.

Порушення в підживленні. Якщо рослини отримують добрива нерегулярно або в надмірній концентрації, без балансу мікроелементів, це негативно впливає на ріст плодів. Зокрема, дефіцит кальцію чи надлишок азоту також можуть сприяти розтріскуванню.

Надмірне пасинкування. Надто активне видалення пасинків і верхівок призводить до порушення водного балансу. Волога концентрується в плодах, через що ті можуть тріскатися.

Як уберегти помідори від тріщин

Полив. Поливайте томати через день, особливо в спекотні періоди. Уникайте заливання після посухи. Якщо ґрунт пересох, перед поливом спочатку злегка зволожте землю, щоб уникнути стресу для коріння.

Захист від перегріву. У теплиці забезпечте провітрювання. У відкритому ґрунті – притіняйте рослини агроволокном або світлою тканиною, натягнутою у вигляді навісу.

Мульча – ваш союзник. Шар мульчі зі скошеної трави, соломи чи тирси допоможе утримувати вологу в землі, зменшить перепади температур і сповільнить випаровування.

Контроль підживлень. Підгодовуйте помідори не рідше ніж двічі на місяць. Використовуйте комплексні добрива з мікроелементами й уникайте концентрованих сумішей без розведення.