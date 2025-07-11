Найчастіше петрушка починає жовтіти через нестачу азоту

Якщо ви помітили, що листя петрушки на грядці починає жовтіти, варто одразу звернути увагу на стан рослини. Це може бути сигналом, що їй не вистачає необхідного живлення. Як зупинити пожовтіння і повернути петрушці здоровий вигляд, пише Вest home ideas.

Найчастіше причина полягає в нестачі азоту – важливого елементу, без якого зелень не може нормально розвиватися. Якщо ґрунт виснажений, рослина просто не має з чого «тягнути» поживні речовини.

Спершу обережно видаліть усі жовті й сухі листочки, щоб вони не заважали новому росту. Далі варто підживити грядку. Один із простих способів – присипати міжряддя деревною золою. Якщо хочете підживити рослину більш ефективно, приготуйте зольний розчин: розмішайте 200-300 грамів деревної золи у відрі води (10 літрів) і полийте отриманою сумішшю грядку. Такий розчин допоможе наситити землю азотом і поживними речовинами.

Ще один варіант підживлення – зелений настій з кропиви або інших бур’янів. Після приготування настій має постояти 2-3 дні, після чого ним уже можна поливати рослини. Якщо ж він настоявся більше тижня, його варто обов’язково розвести водою у співвідношенні 1:10. Поливати слід обережно, тільки під корінь, уникаючи потрапляння рідини на листя, адже настій має специфічний запах. Після такого підживлення ґрунт знову отримає необхідні елементи, і петрушка почне відновлюватися, набуваючи свіжого зеленого кольору.