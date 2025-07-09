На піщаних і малородючих ґрунтах огіркам потрібно регулярне підживлення

У багатьох городників досі виникають труднощі з вирощуванням огірків. Найбільша проблема – це засихання та опадання зав’язі, а отже – і відсутність врожаю. Проте запобігти цьому і отримати максимальну кількість плодів з кущів можна завдяки 4 простим крокам, пише «Флористікс».

Перше добриво – мінеральне

Щоб запобігти опаданню завʼязі, застосуйте перевірене комплексне добриво з формулою 20:20:20 (азот, фосфор, калій). Таке підживлення значно підвищує імунітет рослини, покращує загальний розвиток і стимулює формування зав’язі.

Контролюйте пасинки

Періодично оглядайте огірки на наявність пасинків. Видаляйте їх своєчасно, щоб уникнути конкуренції між молодими пагонами та плодами за вологу й поживні речовини. Пасинки відтягують живлення, що може призвести до зменшення врожайності.

Підв’язуйте стебла до опор і обережно обкручуйте навколо напрямних, щоб сформувати правильну будову куща.

Друге підживлення – органічне

На піщаних і малородючих ґрунтах огіркам потрібно регулярне підживлення. Через тиждень після мінерального добрива обов’язково внесіть органіку. Використовуйте, наприклад, «Курник» – це гранульований курячий послід, знезаражений у заводських умовах. Він не містить патогенів, насіння бур’янів чи шкідників.

Підготуйте живильний розчин: розчиніть 200-300 г добрива у 10 л води, дайте настоятися кілька годин і полийте рослини. Такий склад сприятиме не лише розвитку зав’язі, а й нарощуванню зеленої маси.

Як правильно збирати огірки

Перший урожай огірків слід збирати акуратно, не смикаючи плоди. Щоб не пошкодити кущ:

обхопіть плід рукою;

підведіть зігнутий вказівний палець під плодоніжку;

великим пальцем натисніть на зеленець біля плодоніжки й одночасно злегка підніміть плодоніжку вгору суглобом вказівного пальця.

Огірок легко від’єднається, не завдаючи шкоди рослині. Регулярне збирання стиглих плодів стимулює утворення нової зав’язі. Через 10 днів очікуйте ще більший урожай.