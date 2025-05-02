Після полуниці корисно висаджувати бобові культури

Кущі полуниці мають обмежений період продуктивності. Зазвичай їх рекомендується оновлювати кожні 4 роки, оскільки з часом спостерігається зменшення розміру ягід та врожайності. Також на їхню продуктивність впливають хвороби та шкідники. Після збирання врожаю важливо відновити родючість ґрунту, щоб забезпечити високий урожай наступного сезону. Як це зробити, пише Еlegant woman.

Відновлення родючості ґрунту після полуниці

Використання сидератів (зелених добрив)

Посів сидератів після збирання полуниці допомагає відновити родючість ґрунту. Особливо ефективними є рослини родини хрестоцвітих, такі як гірчиця, редька та ріпак. Вони збагачують ґрунт азотом, пригнічують ріст бур'янів і готують ґрунт до наступних культур. Важливо зазначити, що після вирощування хрестоцвітих не рекомендується висаджувати інші хрестоцвіті культури, оскільки це може спричинити накопичення хвороб.

Альтернативні рослини після полуниці

Після полуниці корисно висаджувати бобові культури, такі як горох, квасоля або сочевиця. Ці рослини не лише збагачують ґрунт азотом, а й сприяють його структуризації. Також можна вирощувати цибулю або часник, які мають природні фітонцидні властивості, що допомагають дезінфікувати ґрунт.

Ротація культур

Не рекомендується висаджувати полуницю на тому ж місці протягом 5 років. Важливо чергувати культури, щоб уникнути накопичення шкідників та хвороб. Після полуниці можна вирощувати культури, які не належать до родини розоцвітих, такі як бобові, буряк або морква.

Обробка ґрунту та боротьба з нематодами

Нематоди можуть серйозно пошкоджувати кореневу систему рослин. Для боротьби з ними ефективно використовувати сидерати, такі як гірчиця або ріпак, які мають властивість пригнічувати розвиток нематод. Також рекомендується проводити глибоке розпушування ґрунту та обробку його органічними добривами.

Рекомендації для покращення родючості ґрунту

Глибоке розпушування ґрунту. Поглиблене розпушування на глибину 15 см покращує структуру ґрунту, збагачує його киснем і сприяє знищенню шкідників. Крім того, це допомагає зберегти вологу в ґрунті.

Внесення органічних добрив. Використання компосту, деревної золи або курячого посліду сприяє збагаченню ґрунту поживними речовинами та покращує його структуру.

Використання біостимуляторів. Препарати на основі корисних мікроорганізмів допомагають відновити мікробіологічну активність ґрунту, покращують розвиток кореневої системи та підвищують стійкість рослин до стресів.