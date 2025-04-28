Одна з ключових причин слабкої врожайності – нестача або надлишок води

Щоб полуниця давала щедрий урожай, важливо уважно поставитися до весняного догляду. Саме в цей період формуються майбутні ягоди, і навіть дрібні прорахунки можуть коштувати вам половини врожаю. «Сенсація» пише про типові помилки, які роблять багато городників і як їх уникнути.

Неправильний полив

Одна з ключових причин слабкої врожайності – нестача або надлишок води. Якщо ґрунт пересихає, рослина не формує квітконосів. Якщо ж вологи надто багато, ягоди не зав’язуються, або починається розвиток грибкових захворювань. Оптимальний варіант – помірний, контрольований полив, з урахуванням погодних умов і типу ґрунту.

Невдале підживлення

Підживлювати полуницю треба, але з розумом. Надлишок азотних добрив провокує активний ріст листя, а не плодів. У результаті – кущі виглядають потужно, але ягід майже немає. Найкраще підійдуть комплексні суміші з високим вмістом калію та фосфору – саме ці елементи стимулюють плодоношення.

Полив холодною водою

Рослини погано реагують на холодну воду, особливо якщо вона подається прямо з колодязя чи шланга. Такий холодний душ призводить до стресу кореневої системи, після чого полуниця пригальмовує розвиток. Найкраще використовувати відстояну воду, яка встигла нагрітися на сонці.

Стара мульча на грядці

Минулорічна мульча може бути джерелом інфекцій та шкідників. Якщо її не прибрати навесні, вона може завдати серйозної шкоди кущам. Старий шар слід обов’язково зібрати та замінити на новий. Це не лише захистить рослини, а й допоможе зберегти вологу та зменшити ріст бур’янів.

Відмова від мульчування взагалі

Деякі городники зовсім не використовують мульчу і це також велика помилка. Відкритий ґрунт пересихає швидше, а ягоди, лежачи на землі, починають псуватись ще до збору. Мульча ізолює плоди від контакту з ґрунтом, зберігає вологу та знижує ризик захворювань.