Перш ніж приступати до будь-яких дій, уважно огляньте рослини

Весняні заморозки можуть завдати серйозної шкоди навіть найвитривалішим рослинам. Однак не поспішайте з видаленням рослин із саду, багато з них здатні відновитися, якщо надати їм належну допомогу. Про кілька ефективних методів, які допоможуть вашим рослинам відновити силу після обмерзання, пише Вulbsociety.​

Оцінка пошкоджень і своєчасне обрізання

Перш ніж приступати до будь-яких дій, уважно огляньте рослини. Видаліть усі мертві або пошкоджені частини, обрізаючи до здорових тканин. Це дозволить рослинам спрямувати енергію на відновлення здорових частин. Для деревних рослин використовуйте гострі садові інструменти, щоб уникнути додаткових пошкоджень.​

Правильний полив і підживлення

Після обрізки забезпечте рослинам достатній полив. Однак уникайте перезволоження ґрунту, оскільки це може призвести до гниття коренів. Коли з'являться ознаки нового росту, застосуйте збалансоване добриво, щоб підтримати відновлення. Важливо не підживлювати рослини занадто рано, оскільки це може спричинити додатковий стрес.​

Мульчування та захист від сонця

Нанесення шару мульчі навколо основи рослин допоможе зберегти вологу в ґрунті та захистить корені від різких коливань температури. Також, у перші дні після заморозків, забезпечте рослинам захист від прямого сонячного світла, щоб уникнути додаткового стресу.​

Спостереження та терпіння

Після вжитих заходів важливо проявити терпіння. Багато рослин можуть відновитися з бруньок, що знаходяться нижче рівня ґрунту. Однак це може зайняти кілька тижнів або навіть місяців. Не поспішайте з видаленням рослин до середини літа.