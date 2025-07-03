Клубний будинок – це закрита спільнота

Клубний формат будинків – це сучасні та інвестиційно привабливі проєкти. Їх не можна віднести до новобудов, адже таку нерухомість не будують з нуля: девелопер робить реконструкцію вже зведеної будівлі та додає помешканням інноваційних рішень.

У чому ж полягають переваги клубних будинків – розбираємо на прикладі житлового комплексу Harry, що реалізовує системний девелопер РІЕЛ.

Історична пам'ятка, що «оживає» у новому проєкті

Клубний будинок може бути розташований в історичній будівлі просто в центрі міста. Однак замість старого житла люди отримують затишні апартаменти з інноваційними підходами до облаштування простору.

Реконструкція таких будинків проводиться за індивідуальним проєктом, що враховує історичний контекст, особливості початкової архітектури та кольористику. В результаті це житло бізнес-класу поєднує старовину і сучасні підходи. Інтер'єр та екстер'єр житлового комплексу гармонійно доповнюють історичну частину міста та вирізняються вишуканістю.

Житловий комплекс Harry є яскравим прикладом такого підходу. До сьогодні початкова споруда зберегла автентичні фасади, які стануть окрасою ЖК.

«Harry демонструє глибоку повагу до історії. Замість руйнувати старе, ми відроджуємо його: збережені автентичні фасади стануть частиною нового будинку, додаючи йому особливого шарму. Водночас комплекс використовує сміливі сучасні рішення, що забезпечують комфорт і довговічність. Цей баланс між спадщиною та інновацією надає Harry неповторного характеру, уникаючи наслідування шаблонів та поверхового «псевдоісторичного» стилю», – говорить СЕО РІЕЛ Ростислав Мельник.

Клубний будинок Harry – це гармонійне поєднання сучасного і старого

Затишок починається з локації

Оскільки клубні будинки – це зазвичай старовинні будівлі, вони неодмінно розміщені в самому серці міста або в пішій доступності до центру. Це є однією з ключових переваг такої нерухомості.

Так, Harry розташований на мальовничій вулиці Олекси Стороженка, що всього за 15 хвилин від історичного центру Львова. Така локація забезпечує зручність мешканцям ЖК, адже не потрібно користуватись транспортом, щоб насолодитись Оперним театром чи іншими визначними місцями міста.

Окрім цього, клубний будинок розташований у районі зі сформованою інфраструктурою, де є все необхідне для комфортного життя. Головний залізничний вокзал, зручне транспортне сполучення, продуктові та продовольчі магазини, ресторани та кафе, заклади освіти й медустанови – все це у пішій доступності від ЖК Harry.

Клубні будинки, як-от ЖК Harry, розташовані в житловому районі з розвиненою інфраструктурою

Також ще однією перевагою цієї нерухомості є те, що мешканці ЖК Harry зможуть оцінити й ділову інфраструктуру.

Інвестиція, яка не втрачає цінності

Нерухомість завжди була чудовою інвестиція. Та клубні будинки виводять вигоду від житла на інший рівень.

ЖК Harry – це проєкт, який поєднує виняткову локацію, архітектурну унікальність та затребуваний формат, що робить його надзвичайно привабливим для інвесторів. Його близьке розташування від центру Львова, поруч із розвиненою міською інфраструктурою і бізнес-оточенням, гарантує стабільний попит на оренду.

Водночас обмежена кількість квартир та клубний формат підсилюють відчуття винятковості, а отже, і цінність активу з часом.

Ексклюзивне житло, в якому є все

Хоч клубні будинки – це відновлені старі будівлі, вони відповідають всім запитам сучасної людини. А тому системний девелопер РІЕЛ до найменших деталей спланував внутрішню інфраструктуру.

У Harry буде власний англійський сад, що включатиме як зелені зони для спокійного відпочинку, так і місця для активного дозвілля. Зокрема, на облагородженому подвір'ї планується дитячий майданчик з гірками, гойдалками, настільним тенісом та навіть стіни для скелелазіння.

Внутрішнє подвір’я ЖК Harry продумане до найменших деталей

У клубному будинку Harry буде все, щоб малеча не нудьгувала

Водночас відпочинкова зона зі зручними садовими кріслами, столиком та видом на сад буде відгороджена від ігрового майданчика, щоб забезпечити комфорт тим, хто захоче почитати книгу чи просто насолодитись розмовою з близькими людьми. Це ідеальний простір, щоб випити келих лимонаду та прийняти сонячні ванни.

У Harry будуть затишні зони для відпочинку

Окрім цього, у ЖК Harry будуть сучасні системи безпеки, енергоефективні технології та сервіс високого рівня. Девелопер приділив велику увагу безпеці, тому комплекс матиме закриту територію, що лише підкреслить його клубний статус.

Клубний будинок – це закрита спільнота

Формат будинку передбачає закриту спільноту. Цьому сприяє сама архітектура, адже старі споруди – це не висотки. Наприклад, у Harry буде всього 4 поверхи, а це означає мінімум сусідів та максимум простору для комфортного життя.

Всередині ЖК буде розкішний хол, облаштовані кімнати для відпочинку, а також власна бібліотека, де можна як усамітнитись із книгою, так і провести бізнес-зустріч.

У ЖК Harry є все для комфортного життя / Фото РІЕЛ

Наразі системний девелопер РІЕЛ оголосив старт продажу помешкань у ЖК Harry. Тож цей будинок із характером незабаром стане домом для тих, хто цінує стиль, історію та безкомпромісну якість.