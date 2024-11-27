Захист рослин за допомогою мікоризи відбувається на кількох рівнях

Мікориза відіграє важливу роль у здоров'ї та виживанні рослин, особливо коли вони стикаються зі стресом чи несприятливими умовами. Кожен тип мікоризи має свою унікальну функцію у житті різних видів рослин, допомагаючи їм адаптуватися та розвиватися. Мікориза є взаємодією міцелію грибів і коренів рослин. Понад 90% усіх рослин утворюють симбіоз з мікоризними грибами, створюючи так званий грибокорінь. Про властивості мікоризи пише «Зелена садиба».

Властивості мікоризи

Мікоризні гриби значно впливають на адаптацію та ріст рослин. Використання біопрепаратів з мікоризою сприяє формуванню міцної та гіллястої кореневої системи у рослин, що є запорукою їх стабільності, інтенсивного розвитку, якості плодів та квітів.

Мікориза розширює зону живлення рослин, оскільки гіфи мікоризних грибів можуть простягатися на великі відстані, досягаючи глибин, недоступних для коренів, тим самим діючи як екстендери та транспортери корисних речовин. Це дозволяє рослинам отримувати воду та поживні елементи, які були б недоступні без мікоризи.

Мікоризні гриби також перетворюють органічні речовини на форми, які рослини можуть засвоювати, забезпечуючи їх основними та мікроелементами (наприклад, азотом, калієм, фосфором, цинком), синтезуючи ростові активатори, вітаміни, знижуючи рівень токсичних металів, та покращуючи фотосинтез, що відіграє важливу роль у розвитку рослин.

Недаремно мікоризу вважають і ґрунтоутворювачем. Покращення якості землі, підвищення родючості досягається відразу на декількох рівнях:

розщеплення органіки, утворення якісного гумусу;

виділення в ґрунт великої кількості липкого білка гломаліну, «склеювача», стабілізатора ґрунту;

розпушення землі;

захисту ґрунту від розмивання та ерозії завдяки величезній мережі грибних ниток.

Захист рослин за допомогою мікоризи відбувається на кількох рівнях. Мікоризні гриби, використовуючи спеціальні ферменти, створюють фізичний захисний бар'єр довкола кореневої системи рослин, виявляючи протигрибкові та протимікробні властивості, захищаючи корені від шкідників і комах. Мікориза також сприяє «внутрішньому» захисту: під її впливом у клітинах рослин утворюються захисні сполуки, зміцнюється імунітет і підвищується опірність до несприятливих умов, шкідників та хвороб.

5 практичних переваг при застосуванні мікоризи: