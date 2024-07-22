Щоб дерева не зламалися від плодового навантаження, гілки бажано підпирати

Всередині липня дуже важливо не зубавати про догляд за рослинами, які плодоносять або уже готуються до наступного сезону. Перелік того, що варто не забути зробити у саду в липні пише «Флористікс».

Підпори під гілки

Щоб дерева не зламалися від плодового навантаження, гілки бажано підпирати.

Зробити це дуже просто: вбийте кілок у землю і підведіть його під гілку так, щоб вона спиралася на нього своєю вагою. Таких підпор можна зробити скільки завгодно.

Можна також закріпити на по центру дерева брус та підтягнути до нього перевантажені гілки мотузками металевими гачками.

Прищипування і видалення порості

При хорошому догляді дерева відрощують довгі молоді пагони, які ближче до кінця липня треба прищипнути, тобто видалити на них верхівкову частину. Потрібно це для того, щоб пагони до початку заморозків встигли визріти і не загинули взимку.

Особливо ця процедура є важливою для молодих рослин у регіонах з морозними зимами. Прищипування скоротить ймовірність вимерзання пагонів до мінімуму, але навіть якщо частина їх постраждає, рослина зможе швидко відновитися.

Потрібно видалити на плодових деревах вовчки і викорчувати всю кореневу порость: і те, й інше непотрібне, але забирає у рослини поживні речовини, вологу та енергію.

Окулірування

Період із середини липня до середини серпня – чудовий час для окулірування. Головна ознака готовності дерева до щеплення – легке відшарування кори. Навіть якщо окулірування не приживеться, а це стане зрозуміло вже за два тижні, ви до середини серпня встигнете зробити ще одну спробу.

Поливання дерев

У липні плоди на багатьох культурах наливаються і готуються до дозрівання, і в цей важливий момент їм потрібна допомога у вигляді поливів та підживлень. Поливи повинні бути не стільки частими, скільки рясними.

Якщо ви зволожуватимете пристовбурові кола дерев малими порціями, їхня коренева система розвинеться в поверхневому шарі, що є недобрим для рослини.

Такі дерева частіше страждають від посухи, оскільки не можуть видобувати вологу із глибинних шарів землі. З тієї самої причини вони потребують частіших підживлень. А холодною безсніжною зимою їхнє близько розташоване до поверхні коріння може постраждати від морозу. Поливати дерева потрібно не часто, але рясно, щоб вода просочила весь кореневий шар.

Зараз, у липні, у найспекотнішу пору року, своєчасні поливи необхідні не тільки для наливання плодів, а й для формування плодових бруньок. За допомогою поливань ви закладете основу врожаю наступного сезону.

Підживлення саду

Липневі підживлення істотно відрізняються від тих, які ми робили навесні та у червні. У першій половині сезону ми вносили переважно азотні добрива, але в другій половині азотну складову потрібно з підживлення виключити. З середини липня слід вносити під дерева лише фосфорні та калійні добрива.

На півдні період вегетації рослин більш тривалий, тому азот можна вносити до кінця липня.