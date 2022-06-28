У липні можна ще посіяти насіння овочів для отримання пізнього врожаю

Календар садівника на липень – це досить щільний графік робіт в саду, на городі, у квітнику та ягіднику. Потрібно поливати рослини, прополювати, підживлювати, а водночас – і збирати врожай. Про які справи треба не забути в липні, розповідає «Дім і сад».

Що робити в саду

У липні в саду починають дозрівати ранні яблука та груші, абрикоси, сливи й інші фрукти. Огляньте дерева – під вагою плодів їх гілки можуть зламатися, тож подбайте про підпори.

У спеку активізуються шкідники, які починають атакувати плодові дерева. Впоратися з їх навалою допоможуть ловчі пояси, встановлені на штамбах дерев. Розрізняють такі види захисних поясів: клейовий, лійчастий, гумова воронка, наповнена маслом, двостороння і двораструбна воронка. Найпростіший ловчий пояс можна виготовити зі смужки гофрованого картону. Пояс встановлюють так, щоб він не торкався крони, приблизно на висоті 70-80 см від рівня ґрунту. Оглядати його та видаляти тих шкідників, котрі в нього потрапили, необхідно щодня.

Ловчі пояси допомагають позбутися від гусениць плодожерки, але дерева можуть страждати й від яблуневої молі, білана жилкуватого, попелиці. Для обробки від шкідників необхідно провести обприскування дерев інсектицидами – «Актеллік», «Фітоверм, Алатар», «Карбофос» тощо. Позбутися парші можна за допомогою фунгіцидів «Фітоспорін-М», «Алірін», бордоська рідина.

Підживлення в середині літа потребують не всі рослини, але деяким добрива все ж потрібні:

Яблуня – позакореневого підживлення потребують ті дерева, на яких плоди розвиваються повільно. На відро води розводять 25-30 г сульфату калію і кроплять дерева по кроні. Груші – у залежності від віку дерева на відро води беруть 20-30 г сульфату калію і проводять обробку крони. Абрикоси, персики й нектарини – на 1 відро води беруть 50 г сульфату калію і роблять позакореневе підживлення дерев.

Позакореневе підживлення садових дерев не проводять при високій температурі повітря (від +27°С), а також коли на дворі сяє сонце – краще робити це в похмуру погоду.

Що робити на городі

У липні дуже спекотно, дощів зазвичай випадає недостатньо, тому для збереження врожаю овочів доведеться поливати грядки частіше. Особливо вибаглива в цьому плані капуста. У сильну спеку на неї ще й нападає багато шкідників, але якщо качани перестали рости – шукайте капустяну муху. Якщо із нею не боротися, врожай може загинути. Також капусті шкодять совки, блішки, білявки, капустяна міль і тля. Обробіть уражені рослини системними інсектицидами. Інші рослини також варто оглянути, а при виявленні шкідників – вжити своєчасних заходів.

Огірки в липні щедро віддають урожай. Щоб вони не гірчили, дуже важливо регулярно їх поливати. У сильну спеку на рослинах може завестися павутинний кліщ. Цей мікроскопічний шкідник завдає величезної шкоди огірковим плантаціям, тому не треба допускати його масового розмноження.

Липень також багатий на врожай інших овочів – дозріває маса пряних трав, цибуля, молода картопля, морква і буряк. Водночас можна ще посіяти насіння овочів для отримання пізнього врожаю – наприклад, посадити картоплю, інші коренеплоди, огірки та зелень.

Після збирання врожаю з городніх грядок землі потрібно дати відпочити, відновити родючість. Для цього їх можна засіяти сидератами. Влітку для таких цілей використовують гірчицю білу (найкраща рослина для боротьби з патогенами в ґрунті, після скошування швидко перегниває), фацелію (використовують на ділянках зі щільною кислою землею, рослина її розпушує та знижує показники pH), ріпак (запобігає розвитку в ґрунті хвороботворних бактерій, надземна частина дуже швидко перегниває, збільшуючи родючість землі).

Що робити у квітнику

Середина літа – час для посіву на клумби дворічних квіткових культур. У липні можна висаджувати насінням мальви, турецьку гвоздику, незабудки, маргаритки й братки.

Весняні цибулинні культури до середини місяця можна викопувати, тільки переконайтеся, що листя тюльпанів і нарцисів повністю полягло і засохло. Якщо цибулинні квіти не планується викопувати, варто повністю припинити їх полив, інакше цибулини в землі можуть згнити.

У липні рекомендується оглянути розарій. Обережно гострим секатором видаліть відцвілі троянди, огляньте рослини, чи немає захворювань та шкідників. Особливо небезпечно, якщо ви побачили на кущах троянд білий або рудий наліт, чорні маслянисті плями – це грибкові захворювання, які потрібно лікувати якомога швидше. Допоможуть в цьому фунгіциди: «Топаз», «Фундазол», «Абіга-Пік», «Фітоспорін-М» тощо.

Що робити в ягіднику

Час збирати малину, аґрус, смородину, ожину. Натомість полуниця та суниця, яка віддала врожай, потребує догляду і внесення добрив. У липні з кущів обрізають вуса, що розрослися, прибирають зламане, хворе та засохле листя. Молоді кущі варто обрізати вручну, старі рослини (3-4 роки) – просто скосити. За добу перед обрізанням кущів грядки з полуницею рясно поливають. Листя й вуса після обрізки культури рекомендується спалити. Приблизно за 7-10 днів можна провести підживлення кущів комплексним добривом.

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