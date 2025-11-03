Купівля квартири – одне з найважливіших рішень у житті. Ті, хто наважився на цей крок, часто постають перед вибором – взяти іпотеку в банку або ж скористатися розтермінуванням від забудовника. Щоб зрозуміти, який варіант вигідніший, слід ретельно розглянути всі аспекти та порахувати витрати. Розглянемо аргументи «за» і «проти» обох варіантів на прикладі купівлі квартири в ЖК комфорт-класу від компанії «Інтергал-Буд».

Що пропонують банки сьогодні

У випадку іпотеки найбільш вигідним варіантом буде стати учасником державної програми «єОселя», що пропонує пільгову ставку за кредитом – 3-7%. Проте не кожен відповідає критеріям участі в цій програмі. А які ринкові іпотечні ставки?

На ринку України в 2025 році комерційні іпотечні ставки значно вищі за пільгові і становлять орієнтовно 14-20% річних – це залежить від обраного банку, терміну іпотеки тощо. Перший внесок за іпотекою може бути різним, проте найчастіше становить 30% від ціни обраного житла.

Отримання в банку кредиту для купівлі житла – тривалий процес, що може розтягнутися на кілька тижнів або й місяців. Адже банки проводять перевірку клієнта, вивчають його кредитну історію, просять підготувати доволі великий пакет документів.

Що пропонує компанія «Інтергал-Буд»

Забудовник «Інтергал-Буд» пропонує програми розтермінування з першим внеском від 30% із виплатами залишку до 1 року – залежно від проєкту. Платежі можуть бути щомісячними або щоквартальними. Найчастіше умови розтермінування – безвідсоткові, часто діють спеціальні пропозиції за умови дострокової виплати або ж повної оплати.

Розтермінування від забудовника – це запорука фіксованої ціни. Крім того, процес оформлення договору – максимально простий і комфортний, з мінімумом документів.

Додаткові витрати на оформлення

Крім річних відсотків, іпотека передбачає ще низку витрат, що часто не враховуються до укладення договору. Ідеться про такі витрати:

комісія за видачу кредиту – 0,5 – 1,5% від суми або ж фіксована сума;

витрати на оцінку нерухомості – приблизно 3-5 тис. грн;

плата за обслуговування кредиту і банківські комісії;

страхування нерухомості і життя позичальника – часто банки вимагають зробити це, залежно від залишку кредиту.

Так ці додаткові витрати можуть сягнути ще 2-5% від ціни обраного житла, що суттєво підвищує реальну ставку за кредитом.

Натомість оформлення договору про розтермінування не вимагає додаткових витрат. До того ж девелопери часто мають домовленості з банками, які встановлюють мінімальні комісії за платежі за договорами компанії.

Переплата замість вигоди

Багато хто звертає увагу на іпотеку через те, що вона дає можливість виплачувати менші суми впродовж тривалого часу. Так навантаження на бюджет виглядає більш прийнятним.

Проте якщо добре порахувати, скільки доведеться заплатити за іпотеку в підсумку, сума переплати може налякати. У випадку купівлі квартири в новобудові зі середньою площею в 60 м2 переплата може сягнути понад 800 тис. грн і вище. Це без урахування додаткових платежів.

Нещодавно компанія «Інтергал-Буд» оголосила про старт продажу квартир в третьому будинку затишного кварталу MHouse на вул. Миколайчука у Львові. Це означає, що зараз є великий вибір квартир за привабливою ціною та можливість оформити розтермінування від забудовника на більш тривалий період.

Компанія пропонує гнучкі умови для кожного клієнта. Так, для тих хто готовий заплатити повну ціну за квартиру, доступна знижка в 3%. Така ж знижка діє і за умови першого внеску у 50% та розтермінуванні виплат за залишком на три місяці. Не потрібно також переплачувати за умови першого внеску в розмірі 40% від ціни та розтермінування до шести місяців.

У випадку оплати половини вартості житла і розтермінуванні виплат до року, базова ціна зміниться лише на 30 доларів за квадратний метр. Якщо ж перший внесок становитиме 30%, то за умови розтермінування до року базова ціна зросте на 50 доларів за метр. Проте навіть за таких умов ціна житла незначно відрізнятиметься від базової, якщо порівняти з переплатою за іпотечним договором.

Юридичні обмеження

Якщо людина планує оформити іпотеку на тривалий термін – 10-15-20 років, варто пам’ятати, що впродовж цього часу вона не зможе повноцінно розпоряджатися своєю нерухомістю.

Згідно з українським законодавством, є певні юридичні обмеження на житло, що перебуває в іпотеці – в заставі банку. Ідеться про такі обмеження:

не можна продати чи подарувати квартиру без згоди банку;

переоформити частку в квартирі не можна без згоди банку;

не можна здавати житло в оренду без згоди банку, іноді це може бути заборонено умовами договору;

робити перепланування житла без погодження також не можна;

використовувати нерухомість як заставу для інших кредитів заборонено.

При розтермінуванні від забудовника документи на право власності оформляються одразу після завершення виплат і введення будинку в експлуатацію. Людина може повністю розпоряджатися нерухомістю через, наприклад, два роки, а не 10, що важливо в умовах, коли обставини життя постійно змінюються.

Іноді сума щомісячного платежу за розтермінуванням від забудовника може лякати. Проте в реальності це значно вигідніший варіант, що в підсумку дозволить не переплачувати.

Також варто згадати про психологічний комфорт. Завершити виплати за рік – значно приємніше, ніж відчувати на собі тиск банку впродовж десятиліть.

Окрім старту продажу квартир в третьому будинку ЖК MHouse, компанія «Інтергал-Буд» зводить у Львові на вул. Липинського ЖК CityHouse. А для тих, хто любить життя поблизу природи, девелопер пропонує розглянути ЖК Wings в Сокільниках поблизу Львова.

Варто згадати і про нові проєкти компанії бізнес і преміум сегменту – це ЖК «Зоряні» на вул. Зоряній, ЖК Urban Residence на вул. Героїв УПА та клубний ЖК «Резиденція Бойківська» на вул. Бойківській в оточенні парків.

Для кожного проєкту від компанії «Інтергал-Буд» доступні різні варіанти оплати та розтермінування, а також знижки для деяких категорій клієнтів. Дізнатися більше про умови купівлі квартири в ЖК від «Інтергал-Буду» можна за номером телефону +38 (067) 979 0022 або у відділі продажу компанії на площі Старий Ринок, 8 в центрі Львова.