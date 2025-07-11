Липень – ключовий момент, коли закладається майбутній врожай

Мрія кожного городника – викопувати восени з землі не дрібні горошини, а рівні, великі бульби, схожі одна на одну. І хоча найактивніші роботи вже позаду, саме липень – ключовий момент, коли закладається майбутній врожай. Бадилля вже виросло, цвітіння завершилось, і рослина починає накопичувати сили в коренеплодах. Чим підживити картоплю зараз для кращого росту, пише «Сусідка».

Час калію та фосфору

На відміну від весни, коли в пріоритеті був азот для нарощування зеленої маси, зараз він може лише зашкодити. Надмір азоту стимулює ріст листя, але затримує розвиток бульб. Саме тому будь-які органічні добрива на зразок гною чи курячого посліду слід відкласти. Натомість зараз у центрі уваги – калій та фосфор.

Калій відповідає за переміщення поживних речовин від листя до бульб, сприяє накопиченню крохмалю, покращує смак і тривалість зберігання. А фосфор, своєю чергою, укріплює коріння й бере участь у внутрішніх енергетичних процесах рослини. Якщо у картоплі скручуються листки, а краї темніють – це сигнал нестачі калію, і діяти потрібно терміново.

Рецепти підживлень: прості та ефективні

Ось кілька варіантів підживлення, які реально працюють і не вимагають великих витрат:

Мінеральний розчин. Розчиніть 15-20 г сульфату калію у 10 л води. Додайте стільки ж суперфосфату і отримаєте ідеальний склад для кореневого поливу. Один літр такого розчину на один кущ. Поливати краще після дощу або рясного зволоження ґрунту.

Попіл – перевірена класика. Деревний попіл – не лише джерело калію, але й фосфору, кальцію та мікроелементів. Можна розсипати сухий попіл біля кущів (по жмені на рослину), або приготувати настій: 1 склянка попелу на 10 л води, настояти добу й полити під корінь.

Обприскування по листю. Якщо кореневе підживлення неможливе або помітні ознаки голодування, приготуйте слабкий розчин сульфату калію (15-20 г на 10 л води) і проведіть обробку ввечері чи в похмуру погоду.

Коли зупинити підживлення

Щоб бульби добре зберігалися і не накопичували нітрати, останнє підживлення потрібно провести за 3-4 тижні до запланованого збору.