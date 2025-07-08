Такі природні репеленти не тільки безпечні для людей і довкілля, а ще й прикрашають ділянку

Колорадський жук – один із найнебезпечніших шкідників картоплі, з яким щороку борються тисячі городників. Комаха швидко адаптується до хімічних засобів захисту, тому багато дачників шукають безпечні альтернативи. Один із найефективніших способів – висадка ароматичних і відлякуючих рослин навколо картопляних грядок. Що посадити біля картоплі, щоб відігнати жука, пише «24 Канал».

Чому це працює

Секрет полягає в інтенсивних запахах деяких рослин, які маскують аромат картопляного бадилля або діють на жуків відлякувально. Такі природні репеленти не тільки безпечні для людей і довкілля, а ще й прикрашають ділянку, покращують ґрунт і підтримують біорізноманіття.

Топ-10 рослин проти колорадського жука

1. Коріандр. Його специфічний аромат ефективно відлякує шкідників, маскуючи запах картоплі.

2. Петрушка. Не лише корисна на кухні, але й ефективна у боротьбі з колорадським жуком завдяки своєму насиченому запаху.

3. Часник і цибуля. Аромат цих овочів неприємний для жуків. Висаджені по краю картопляного поля або міжряддях, вони діють як природна «охорона».

4. Календула. Виділяє фітонциди, які приглушують аромат картоплі – жукам складно виявити рослини.

5. Лаванда. Естетично приваблива рослина з потужним відлякуючим ефектом. Діє не лише проти жуків, а й інших шкідників.

6. Чорнобривці (тагетеси). Мають у складі тіофен, речовину, яка є природним інсектицидом для ґрунтових шкідників.

7. Базилік. Його запах сприяє зниженню активності колорадського жука на ділянці.

8. М’ята. Сильний ментоловий аромат дратує смугастих шкідників і допомагає стримувати їх поширення.

9. Розмарин. Цю пряну рослину можна використовувати як бар'єр проти жуків завдяки насиченому запаху ефірних олій.

10. Квасоля. Не лише відлякує шкідників, а й збагачує ґрунт азотом, покращуючи умови для картоплі.

Порада від досвідчених городників

Щоб досягти максимального ефекту, комбінуйте ці рослини з іншими методами природного захисту: ручним збором жуків, обприскуванням настоями на основі гірких трав, використанням мульчі тощо. Також важливо чергувати культури та дотримуватись сівозміни.