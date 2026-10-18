Якщо гарбузи вирощувати не плануєте, насіння можна використати для приготування компосту

Після чищення гарбуза залишається чимало насіння, яке часто опиняється у смітнику. Як використати ці зернятка з користю, пише «Експерт».

Збережіть насіння для весняної посадки

Якщо хочете виростити гарбузи наступного року, частину насіння можна залишити для посіву. Спочатку його потрібно ретельно промити теплою водою, прибравши залишки м’якоті, а потім розкласти на рушнику й повністю висушити.

Сухе насіння зберігайте в паперовому пакетику або іншому сухому пакованні в прохолодному місці. Важливо підписати сорт, якщо він відомий, і не допускати потрапляння вологи. Герметична тара підходить лише тоді, коли насіння справді добре висохло, інакше воно може запліснявіти.

Враховуйте, що насіння з гарбузів певних сортів або гібридів не завжди дає потомство з такими самими характеристиками, як у материнського екземпляра. Тому результат вирощування може відрізнятися від очікуваного.

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Додайте насіння до компосту

Якщо гарбузи вирощувати не плануєте, насіння можна використати для приготування компосту. Разом з іншими органічними рештками воно стане частиною суміші, яка з часом перетвориться на добриво.

Для правильного компостування чергуйте вологі зелені матеріали, наприклад свіжу траву та овочеві рештки, із сухими коричневими компонентами – опалим листям, соломою або сухими рослинними рештками. Такий баланс допомагає підтримувати належні умови для розкладання органіки.

Водночас гарбузове насіння може прорости в компості, якщо умови будуть сприятливими. Щоб зменшити цей ризик, його можна подрібнити перед додаванням. Кип’ятити насіння необов’язково: важливіше правильно підтримувати вологість і регулярно перемішувати компост.

Приготуйте хрустку закуску

Гарбузове насіння також можна запекти зі спеціями. Для цього промийте його, ретельно висушіть і розкладіть тонким шаром на деку. Додайте трохи оливкової олії, солі, паприки або інших приправ на власний смак.

Запікайте насіння в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 10–15 хвилин, час від часу перемішуючи. Точний час залежить від розміру насіння та особливостей духовки, тому стежте, щоб воно не підгоріло.

Після запікання дайте насінню охолонути. Таку закуску можна їсти окремо або додавати до салатів, супів і домашньої випічки.