Майже 10 років тому вийшла остання серія популярного американського серіалу «Щоденники вампіра», який виходив із 2009 року. Мільйони глядачів стежили за боротьбою братів Стефана і Деймона за кохання Елейни, із таємничим минулим, а згодом із найбільшим світовим злом.

Більшість акторів зберегли теплі стосунки й поза кадром. Дехто досі знімається в кіно, а хтось запустив бізнес, не дотичний до індустрії. ZAXID.NET пропонує переглянути, як змінились головні актори «Щоденників вампіра» та що з ними зараз.

Ніна Добрев – Елейна Ґілберт/Кетрін Пірс

Акторка зіграла одразу двох головних героїнь – підлітку, яку заносить у вампірський світ і любовний трикутник із братами Сальваторе, та Кетрін – їхнє перше кохання, яка стала вампіркою. Пізніше Добрев також втілила древню вампірку Амару. Акторка покинула серіал у шостому сезоні, але повернулася у фінальні серії. Після успіху серіалу Ніна Добрев грає переважно у ромкомах.

Єн Сомерголдер – Деймон Сальваторе

Його харизматичний герой упродовж серіалу перевтілюється із кровожерливого вампіра в доброго персонажа, який у фіналі отримує заслужений щасливий кінець із коханою. Після закінчення шоу актор фактично відкинув кінокарʼєру на другий план, зосередившись на продюсуванні, екологічних проєктах та бізнесі – разом із кінобратом Полом Веслі Сомерголдер відкрив власний бренд бурбона.

Пол Веслі – Стефан Сальваторе

Актор втілив молодшого брата-вампіра, який став першим коханням Елейни. Він також іноді грав персонажів Сайласа та Тома Ейвері. Після завершення «Щоденників вампіра» у 2017 році він знявся в кількох телешоу, зокрема «Розкажи мені казку» та «Зоряний шлях: Дивні нові світи». Із Сомерголдером вони залишились близькими друзями й після завершення серіалу.

Кендіс Кінг – Керолайн Форбс

Її героїня була однією з найкращих подруг Елейни, а також донькою шерифа Ліз Форбс, яка також зрештою стала вампіркою. Хоч її роль була і другорядною, у Керолайн були вагомі для сюжету любовні лінії з Тайлером, Клаусом, Стефаном і навіть Аларіком. Після «Щоденників вампіра» Кінг кілька разів зʼявлялася у спінофах серіалів «Первородні» та «Спадок». Вона також зіграла у кількох фільмах, серед яких «Після падіння» та «Мелодія Різдва». Окрім акторської діяльності, вона також веде власний подкаст.

Кет Ґрем – Бонні Беннет

Зіграла відьму та найкращу подругу Елейни Ґілберт. Упродовж серіалу втрачала та набувала нові магічні сили, аби захистити друзів. Після завершення серіалу Ґрем знялася в кількох фільмах, зокрема зіграла у біографічному фільмі про Тупака 2017 року та низці романтичних комедій. Зараз вона зосереджена на музичній карʼєрі та благодійності, а також нещодавно стала мамою.

Зак Реріг – Метт Донован

Актор зіграв колишнього хлопця Елейни, а згодом Керолайн. Хоча його так і не перетворили на вампіра, він залишався вірним другом групи і зрештою став заступником шерифа в Містик-Фоллз. Окрім «Щоденників вампіра», Реріг також зʼявлявся у спінофах «Первородні» та «Спадок». Також його можна побачити в проєктах «Як ти смієш» та «Крок уперед: Прилив».

Майкл Тревіно – Тайлер Локвуд

Шкільний футболіст, син мера Містик-Фоллз, який став перевертнем. Тайлер дружив із Меттом, а також кілька сезонів зустрічався з Керолайн. Після кількох появ у спіноффі «Щоденників вампіра», Тревіно отримав головну роль у серіалі «Розвелл, Нью-Мексико», для якого він також зрежисував один епізод. Нещодавно актор одружився, а на його весіллі були інші актори вампірської саги.

Стівен Р. Макквін – Джеремі Гілберт

Молодший брат Елейни Ґілберт, якому також пощастило не стати вампіром, втім він перетворюється на мисливця за ними. Його персонаж також був одним із коханих Бонні Беннетт та покинув серіал після шостого сезону. Персонаж Джеремі зʼявився в одному епізоді спінофу «Спадок». Після серіалу Макквін зіграв у проєктах «Додому по весні», «Зліт» та «Ордер на смерть».

Меттью Девіс – Аларік Зальцман

Він зіграв нового вчителя історії Містик-Фоллз, який перетворився на мисливця на вампірів. Протягом усього серіалу його персонаж хоч не має надприродних сил, але є незмінним союзником головних героїв. Після «Щоденників вампіра» актор знявся у спінофі серіалу «Спадок», а також кілька разів зʼявлявся у «Первородних». Він також отримав головну роль у серіалах «Різдвяні бажання» та «Поцілунок під омелою».

Джозеф Морган – Клаус Майклсон

Персонаж Клауса як найбільш жорстокого і древнього вампіра зʼявився у другому сезоні. Його персонаж зіграв антагоніста, який мав слабкість до Керолайн Форбс. Ще під час зйомок «Щоденників вампіра» Морган також почав зніматися в гітовому спінофі «Первородні», якому присвятив пʼять сезонів. Після вампірських серіалів він зіграв у проєктах «За законами вовків», «Прекрасний новий світ» та «Титани». До слова, у 2014 році Морган одружився з колегою за «Щоденниками вампіра» Персією Вайт, яка зіграла матір Бонні Беннетт, Еббі Беннетт Вілсон. Пара досі разом.