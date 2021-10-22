Щонайменше 12 родичів народних обранців працюють помічниками інших нардепів та отримують за це гроші. Щомісяця ці люди отримують десятки тисяч гривень з державного бюджету. Про це йдеться в розслідуванні проекту «Схеми».

Дружина нардепа від «Слуги народу» Олександра Мережка Вікторія Улиганець працює помічницею в іншого депутата від керівної партії Ігоря Марчука. Середня заробітна плата Улиганець складає 41,8 тис. грн на місяць, але у липні та серпні 2021 року вона отримала вдвічі більше – завдяки преміям по 50 тис. грн, які їй призначив Ігор Марчук. Сам Мережко розповів журналістам, що особисто порадив Марчуку зробити помічницею свою дружину.

Дружина нардепа від групи «За майбутнє» Дмитра Лубінця Яніна працює помічницею в депутати від «Слуги народу» Арсена Пушкаренка. Щомісяця вона отримує по 10 тис. гривень. Лубінець заявив, що не жодним чином не сприяв працевлаштуванню дуржини до Верховної Ради, однак його слова спростував сам Пушкаренко. Нардеп від «Слуги народу» розповів, що взяти її на роботу рекомендував особисто його колега.

Помічницею працює і дружина нардепа «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Чорного Ольга Арканова-Чорна. Вона – помічниця в колеги чоловіка по фракції Олександра Колтуновича. «Схемам» Чорний кілька разів наголосив на близькому знайомстві дружини з колегою, однак сам Колтунович розповів журналістів, що своїх помічників (зокрема, й Ольгу Арканову-Чорну) не знає, оскільки їх не відбирав. Сама ж Арканова-Чорна отримує 52,5 тис. грн зарплати.

Водночас у Верховній Раді працює й падчерка Чорного – Лілія. Вона помічниця ще одного нардепа ОПЗЖ Федора Христенка. Сама Лілія Чорна чинна депутатка Обухівської міської ради. На питання «Схем», чому запросили працювати саме її, Христенко заявив, що це «збіг і нічого більше».

Донька нардепа «Слуги народу» Андрія Костіна Анастасія працює помічницею його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного – Іван – працює помічником у Костіна. Роботу вони отримали майже одночасно – у вересні 2019 року. Зарплату помічникам нараховують також однакову – по 26 тис. грн на місяць.

Зі «Схемами» Костін спілкуватися відмовитися, сказавши, що відповів на це питання ще під час конкурсу на посаду керівника САП. Під час конкурсу його і дійсно запитували про сина однопартійця. Тоді він заявив, що шукав у помічники насамперед людину, «яка мешкає в Києві» і якій він «зможе довіряти». Самого Івана Задорожного він тоді назвав «сином фахового юриста з дуже відомої юридичної фірми», тому при обранні помічника-консультанта це було для нього «питанням ділової репутації».

Водночас нардеп Задорожний не приховує, що в питанні обрання собі помічника вплинуло особисте знайомство із Костіним. Однак, домовленість про взаємне влаштування він журналістам заперечив.

Син представника «Європейської солідарності» Михайла Бондара Роман працює помічником іншого члена «ЄС» Максима Саврасова. Останній не став заперечувати те, Михайло Боднар став його помічником через знайомство, однак не вважає це «кумівством».

Тим часом, у нардепа віж ОПЗЖ Василя Німченка помічницею працює його невістка – Марина Німченко. Ще навесні щодо Німченка у НАЗК склали протокол через конфлікт інтересів та направили його до суду, однак цю справу закрили у вересні через закінчення терміну притягнення депутата до адміністративної відповідальності. Сам депутат каже, що конфлікту інтересів тут не бачить.

Голова Центру політичних студій «Доктрина» та політконсультант Ярослав Божко пояснив «Схемам», що будь-яке призначення родича до державних структур завжди є корупційним ризиком. Все через те, що виділені на помічника нардепа кошти не потребують ніякого звітування,

«Такі випадки варто щонайменше маркувати як підозрілі, і в них є дійсно велика ймовірність корупційного ризику. Але і не виключено, що тут може мати місце таке явище, як блат: тобто хтось за когось попросив, тому що там дитина хоче працювати помічником народного депутата – вона там десь вчиться на політолога, міжнародника або на правника, їй це цікаво. І це – так само певна проблема, але вона більше морально-ціннісна», – розповів він.

Загалом «Схеми» нарахували щонайменше 12 родичів народних депутатів IX скликання, які нині помічниками в інших парламентарів за бюджетні гроші. На оплату їхньої праці за 2021 витратили майже 2 млн грн платників податків, а за два роки понад – 4,5 мільйони.