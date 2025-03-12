Левову частку експорту становить продукція іноземних компаній, чиї виробництва розташовані на Львівщині

Шість компаній, що засновані або працюють у Львівській області, увійшли до рейтингу топ-50 експортерів України, укладеному журналом Forbes і оприлюдненому 10 березня. Найбільше львівський бізнес експортує меблі, цукор та IT послуги.

Хто на Львівщині найбільший експортер

До рейтингу Forbes увійшли шість компаній, заснованих на Львівщині, що в 2024 році експортували товарів і послуг на мільйони і мільярди доларів. Найбільше таких компаній – в деревообробці та виробництві меблів, а також в ІТ.

Очікувано, великий обсяг експорту мають представники іноземних компаній, що зареєстровані на Львівщині.

Перелік найбільших експортерів Львівщини такий:

«Радехівський цукор» (харчове виробництво) Володимира Матківського – 128 млн доларів з 4 млрд доларів експорту галузі загалом;

(харчове виробництво) Володимира Матківського – 128 млн доларів з 4 млрд доларів експорту галузі загалом; SoftServe (ІТ) Тараса Кицмея, Ярослава Любінця, Юрія Василика, Тараса Вервеги, Олега Дениса – 300-350 млн доларів із 6,4 млрд доларів по галузі;

(ІТ) Тараса Кицмея, Ярослава Любінця, Юрія Василика, Тараса Вервеги, Олега Дениса – 300-350 млн доларів із 6,4 млрд доларів по галузі; Intellias (ІТ) Віталія Седлера та Михайла Пузракова – 113 млн доларів з 6,4 млрд доларів по галузі;

(ІТ) Віталія Седлера та Михайла Пузракова – 113 млн доларів з 6,4 млрд доларів по галузі; «Хйорт Кнудсен Україна» (меблі) данця Клауса Хйорда Кнудсена – 59 млн доларів з 2,5 млрд доларів по галузі;

(меблі) данця Клауса Хйорда Кнудсена – 59 млн доларів з 2,5 млрд доларів по галузі; «Софро» (меблі) Юрія Грабіліна та Володимира Сізика – 42 млн доларів з 2,5 млрд доларів по галузі;

(меблі) Юрія Грабіліна та Володимира Сізика – 42 млн доларів з 2,5 млрд доларів по галузі; «Бадер Україна» (автомобільні сидіння і чохли) родини Бадер з Німеччини – 108 млн доларів.

Агросектор – на першому місці

Експорт українського агросектора торік становив понад 20% від загального експорту товарів і послуг.

Львівщина не належить до аграрних регіонів України, проте тут працюють виробництва деяких аграрних гігантів. Зокрема, компанії Cargill, що увійшла у топ агроекспортерів України з показником 903 млн доларів із 20,7 млрд доларів по галузі за рік.

Також у топі агроекспортерів – Continental Farmers Group, що базується на Тернопільщині і належить «Саудівській сільськогосподарській та тваринницькій інвестиційній компанії (SALIC)». Експорт цього підприємства у 2024 році становив 298 млн доларів.

Ще одна компанія в топі агроекспортерів з показником 289 млн доларів – «Епіцентр Агро» з групи компаній родини Герег, що працює в Хмельницькій області.

Інші західноукраїнські експортери

Низка компаній, що потрапили у топ експортерів за підсумками 2024 року, працюють на Волині, Івано-Франківщині та Хмельниччині.

Топ-експортерами продукції машинобудування стали компанії Kromberg & Schubert з Волині, чий експорт становив 337 млн доларів із 3,5 млрд по галузі за минулий рік, івано-франківська Electro Cable Group Олександра Черняка, що експортувала продукції на 101 млн доларів, а також волинська Modern Expo Петра Пилипюка і Богдана Лукасіка з показником 78 млн доларів.

Міжнародна компанія «Кроноспан» з виробництвом на Волині експортувала дерев’яних плит на 51 млн доларів, а хмельницька «Аккорд-Імпорт» родини Грабар експортувала меблів на 47 млн доларів.

Також у топ експортерів увійшла компанія «Івано-Франківськцемент» Миколи Круця з показником 106 млн доларів у 2024 році.

Як змінився український експорт під час війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українська економіка стала менше орієнтованою на експорт. У 2024 році експорт у порівнянні з 2022 роком зменшився на 2,5%.

Якщо раніше співвідношення експорту до ВВП становило близько 48%, то зараз – менше 30%.

«Війна буквально знищила виробничий потенціал багатьох галузей: у списку великих експортерів уже немає імен з хімічної промисловості, енергетики. Через заборону нічого не продають назовні українські зброярі. Значно скоротився експорт гірничометалургійного комплексу. На торговельній мапі світу Україна за три роки війни стала ще більш аграрною країною. Частка агропромислового комплексу (сільське господарство та харчова промисловість) у експорті наразі становить 44%, а якщо розглядати лише товари — взагалі 59%», – ідеться в матеріалі Forbes.

Раніше ZAXID.NET писав, що топ-компанії Львівщини за доходами заробили у 2024 році понад 114 млрд грн.