Бізнес Львівщини заробив більше у порівнянні з попереднім роком, але все одно втратив сходинку в рейтингу

У 2024 році топ-компанії, зареєстровані на Львівщині, заробили 114,2 млрд грн. Це – п’яте місце серед українських областей, ідеться в щорічному індексі Opendatabot, оприлюдненому 11 березня.

Найбільший виторг торік мали компанії, зареєстровані в Києві, – 2,6 трлн грн. За ними ідуть такі області:

Дніпропетровська – 653 млрд грн;

Київська (без Києва) – 208,3 млрд грн;

Запорізька – 123,8 млрд грн.

Додамо, що за підсумками 2023 року найбільші компанії Львівської області мали сукупний виторг 111,6 млрд грн. Тоді Львівська область посіла у рейтингу від Opendatabot четверте місце після Києва, Дніпропетровщини та Київської області.

По Україні найбільший виторг минулоріч отримали компанії, що працюють в енергетиці (20,6%), оптовій і роздрібній торгівлі (13,3 і 12,4% відповідно), переробній промисловості (10,8%).

Що приносить дохід на Львівщині

ZAXID.NET проаналізував, які галузі бізнесу приносять найбільші доходи на Львівщині та склав на основі даних Opendatabot перелік місцевих компаній, що в 2024 році увійшли в топ-12 за доходами в своїй галузі.

Топ-бізнес Львівщини за доходами у 2024 році:

ТОВ «ОККО-Експрес» Віталія Антонова (оптова і роздрібна торгівля) – дохід становив 74,8 млрд грн;

АТ «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) – 26,6 млрд грн;

ПП «Західний Буг» Оксани Друль, Валерія Овчарука і Юрія Гладуна (сільське господарство) – 5,5 млрд грн;

ТЗОВ «Інститут інформаційних технологій Інтелліас» Віталія Седлера та Михайла Пузракова (інформація і телекомунікації) – 4,06 млрд грн;

ТОВ «Софтсерв Технології» Ярослава Любінця і Тараса Кицмея (інформація і телекомунікації) – 3,83 млрд грн;

ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» Онура та Іхсана Четінджевізів (будівництво) – 3,8 млрд грн;

ТЗДВ «Гал-Кат» Остапа Доскіча (водопостачання, каналізація, поводження з відходами) – 3,145 млрд грн;

ОСББ «Шенген» (діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування) – 1,5 млрд грн.

Додамо, що дві останні компанії не належать до найбільших в області, проте за підсумками 2024 року вони увійшли в топ-10 по Україні в своїх галузях.

Сімейний бізнес

Цікаво, що Львівщина лідирує по Україні за доходами компаній, що займаються діяльністю домашніх господарств. Тут ідеться про діяльність як роботодавців для домашньої прислуги та про діяльність як виробників товарів і послуг для власного споживання.

Із топ-10 компаній в цій категорії сім – зареєстровані у Львівській області. Проте цей бізнес не можна назвати великим – разом ці компанії з топ-10 в галузі отримали торік доходу лише на 2,65 млн грн