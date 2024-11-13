Вибір правильного освітлення не тільки підвищує комфорт, але й створює атмосферу, яка відповідає вашому стилю життя.

Освітлення відіграє ключову роль у створенні атмосфери в будь-якому приміщенні. Правильне світло може зробити кімнату затишною і теплою, тоді як надто яскраве або холодне освітлення здатне зруйнувати весь настрій та зробити приміщення дискомфортним. Про шість типових помилок в освітленні, яких варто уникати, пише Real Simple.

Ігнорування функціональності

Часто обираючи стильний світильник ми забуваємо про головну функцію освітлення – забезпечити потрібну яскравість у всьому просторі. Особливо важливо встановити декілька джерел світла у великих кімнатах, щоб кожна зона була добре освітлена.

Неправильний вибір світильника

Не всі види освітлення добре працюють у кожній кімнаті будинку. Наприклад, яскраве стельове освітлення добре підходить для вітальні, тоді як у спальні більше пасують настінні бра для м’якого освітлення. Водночас великий торшер не підійде для дитячої кімнати, але буде чудово працювати в домашньому кабінеті. Кожна кімната потребує свого стилю освітлення для створення потрібної атмосфери.

Ігнорування потужності ламп

За словами Бена Маршалла, креативного директора Mitzi та HVLG, помилки з лампочками дуже поширені. Рекомендації щодо максимальної потужності ламп для світильника варто дотримуватися, але також важливо експериментувати з різною потужністю, щоб знайти найкращий варіант для кожної кімнати.

Неправильний вибір кольорової температури

Кольорова температура освітлення – це важливий фактор, який впливає на настрій у домі. Тепле світло (2500-2700K) створює затишок, тоді як холодне краще пасує для кухні чи офісу, де потрібна концентрація.

Відсутність димерів

Димери дозволяють регулювати яскравість освітлення, що робить їх ідеальними для вітальні, спальні чи їдальні. М’яке світло підійде для відпочинку або вечері, тоді як яскраве знадобиться для прибирання або інших завдань.

Використання люмінесцентних ламп

Хоча люмінесцентні лампи економлять електроенергію, іноді вони не підходять для дому. Вони можуть створювати різке, неприродне світло, а при випадковому розбитті випускають невелику кількість ртуті. І хоча ніхто не планує розбивати лампочку, нещасні випадки трапляються, особливо якщо вдома є діти. Тому краще обрати інші енергоощадні варіанти, безпечніші для домашнього використання.