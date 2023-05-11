Для підсвічування обіднього столу потрібно підібрати таку кількість світильників, щоб стіл освітлювався повністю на всю довжину

Освітлення на кухні відрізняється від освітлення в інших приміщеннях квартири чи будинку. Тут дещо інші норми освітленості та інші стандарти світлової температури. Блог «Все про ремонт та будівництво» розповідає про ці відмінності та яка ж яскравість світла має бути на кухні.

Стандартом освітленості на кухні будуть 3 Вт потужності світлодіодних ламп на кожен м² площі кухні, люмінесцентних – 5-7 Вт. Важливо враховувати також температуру світла, що випромінюється. Простіше кажучи, яким кольором світитиме лампа.

Загальне світло та підсвічування робочих поверхонь кухні має бути максимально наближеним до природного сонячного освітлення. Таким чином ваші продукти будуть виглядати природно. Світло в діапазоні 4000-5000К найбільше відповідає цим вимогам.

Для підсвічування ж обіднього столу можна використовувати більш тепле освітлення. Воно приємніше для розслаблюючої атмосфери застілля у колі друзів.

На кухні є три важливі зони підсвічування: загальне освітлення, підсвічування робочої поверхні та освітлення обіднього столу. Загальне освітлення передбачає достатню кількість світла для загальних побутових потреб та прибирання. Саме тут використовується норма освітлення в 2-3 Вт на м² площі кухні (потужність світлодіодного освітлення). Тобто, для кухні 6 м² достатньо лампи в 15 Вт, а для кухні 9-10 квадратів – 20-30 Вт.

Загальне світло можна реалізувати як одним великим світильником, так і кількома меншою потужністю. Все залежить від обраного концепту дизайну кухні та її форми-розміру. Основне тут – рівномірне освітлення всього простору без тіней у кутах або за меблями.

Освітлення робочої поверхні реалізується або точковими світильниками, або вбудованою світлодіодною стрічкою. Саме тут важливим є колір вашого освітлення. Лампи з денним сонячним світлом підійдуть найкраще.

Для підсвічування обіднього столу потрібно підібрати таку кількість світильників, щоб стіл освітлювався повністю на всю довжину. Для маленького столу на 2-3 особи підійде один плафон. Для великих столів, для столів витягнутої форми необхідно кілька плафонів на підвісах, або трекові світильники.