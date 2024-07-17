Перша ракетка України Марта Костюк

26 серпня у США стартує Відкритий чемпіонат з тенісу, який триватиме до 8 вересня. Організатори змагань у середу, 17 липня, на своєму сайті оголосили основний та резервний списки гравців, які матимуть змогу зіграти на турнірі. До переліку потрапили одразу 11 представників та представниць України.

В основному етапі жіночого й чоловічого US Open змагатимуться по 128 тенісистів, 32 отримають статус сіяних.

Хто представлятиме Україну на US Open-2024

Марта Костюк. Перша ракетка України, після Вімблдону зберегла своє 19-те місце у рейтингу WTA і буде сіяною на турнірі.

Перша ракетка України, після Вімблдону зберегла своє 19-те місце у рейтингу WTA і буде сіяною на турнірі. Даяна Ястремська (WTA 25) попри виліт у третьому колі змагань у Лондоні показала свій найкращий результат на Вімблдоні за останні п'ять років.

(WTA 25) попри виліт у третьому колі змагань у Лондоні показала свій найкращий результат на Вімблдоні за останні п'ять років. Еліна Світоліна (WTA 30) – чвертьфіналістка Вімблдону-2024.

(WTA 30) – чвертьфіналістка Вімблдону-2024. Ангеліна Калініна (WTA 47) – вибула у першому колі травʼяного мейджору, але не втратила своїх позицій.

(WTA 47) – вибула у першому колі травʼяного мейджору, але не втратила своїх позицій. Леся Цуренко (WTA 90) – зазнала чи не найбільшого фіаско, опустившись одразу на 31 щабель після Вімблдону-2024.

(WTA 90) – зазнала чи не найбільшого фіаско, опустившись одразу на 31 щабель після Вімблдону-2024. Катерина Байндль (WTA 169) – разом з п’ятьма іншими потрапила в основний раунд US Open завдяки захищеному рейтингу.

У кваліфікації за вихід до основного етапу позмагаються Дарія Снігур, Юлія Стародубцева, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва та Валерія Страхова.

На жаль, у чоловічому одиночному турнірі немає жодного українця навіть у кваліфікації до US Open.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на US Open показала Еліна Світоліна у сезоні 2019 року, пробившись у півфінал турніру. Чинною чемпіонкою змагань є друга ракетка світу американка Коко Гофф.