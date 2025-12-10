Школи не залежатимуть від генераторів та природнього освітлення

Школам, лікарням та оборонним підприємствам не відключатимуть електроенергію за плановими графіками знеструмлень. Таке рішення 9 грудня ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє «Освіторія».

Як зазначила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уряд доручив обласним військовим адміністраціям впродовж двох днів переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Водночас ОВА, органи місцевого самоврядування і відповідні комунальні підприємства мають скоротити споживання електроенергії.

«Відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним», – наголосила Юлія Свириденко.

Постійно освітлюватимуть також в​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю. Їхній перелік мають визначити МВС та Національна поліція. Обмеження не стосуватимуться тих об’єктів, які самі виробляють електроенергію для власних потреб.

Натомість споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів, виключать із переліку критичної інфраструктури.

«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці», – додала прем’єрка.