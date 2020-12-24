Учні Гусаківського навчально-виховного комплексу Шегинівської ОТГ розробили ініціативу «Збереження та збалансоване використання торфовища села Циків та створення відпочинкової зони Форт.фест» для конкурсу соціальних проєктів від Дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування». Автори пропонують відродити Перемишлянську фортецю та прилеглу рекреаційну зону.

На початку листопада дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування» оголосив конкурс «Мій проєкт для громади». У ньому взяли участь 24 команди школярів із Львівської, Полтавської, Харківської, Івано-Франківської та Волинської областей.

Старшокласники підготували презентації щодо проблем у громадах та запропонувати ідеї соціальних проєктів, які допоможуть їх вирішити. Серед фіналістів конкурсу – учні Гусаківського навчально-виховного комплексу Шегинівської ОТГ. Діти розробили проєкт «Збереження та збалансоване використання торфовища села Циків та створення відпочинкової зони «Форт.фест». Він передбачає відродження Перемишлянської фортеці та прилеглої рекреаційної зони.

Авторка проєкту – Юлія Губицька. Також в команду «Ерудит» входять Ірина Рихліцька, Андріана Москалик, Валентина Дарнобит та Вікторія Гірняк. Ідея щодо розвитку туристичної інфраструктури громади виникла у старшокласниць на уроці географії.

– Розробили проєкт, який має вирішити одразу 3 проблеми: відродити інтерес до фортів, привернути увагу до торф'яних пожеж поблизу села Циків, створити нові робочі місця, – розповіла Юлія Губицька.

Центром проєкту обрали 2 форти. Зацікавилися їхньою історією та місцем розташування. Неподалік торфовища біля Цикова школярі пропонують збудувати завод із виготовлення торф'яних пелет для опалення приміщень.

– Навколо цих фортів відбувалися великі бої. Обстріли й облоги були нищівними, проте споруди збереглися у майже первозданному вигляді. Приведені до ладу, вони будуть дуже цікаві туристам, – наголосила вчитель Гусаківського НВК і керівниця проєкту Ольга Дуда.

У місцях відбору торфу школярі хочуть створити штучні водойми й зарибнити їх. На сталих ґрунтах пропонують побудувати теплиці з овочами. На берегах штучних водойм – спорудити екобудиночки для туристів. Там проводитимуться кулінарні майстер-класи. Головною розвагою для туристів стануть пішохідні та кінні екскурсії до військових фортів у лісі.

До всього автори проєкту мріють відновити музичний фестиваль Fort.Missia. У 2009-2012 роках на території Перемишлянської фортеці виступали популярні гурти з України та Польщі.

Школярі вважають, що до реалізації проєкту мають долучитися не лише інвестори, а й влада. Щоб привернути увагу громади, створили відеопрезентацію.

– Місцева влада розглядала можливість впорядкувати форти, але вони перебували на балансі району. Восени 2020 року їх передали на баланс Шегинівської ОТГ. Пишаємося, що діти захопилися цією ідеєю. Вони працюють і прагнуть відновити історичну пам'ятку, – сказала начальник відділу освіти Шегинівської ОТГ Мар'яна Клемра.