За умовами конкурсу молодь мала розробити ідею креативного проєкту, який дасть змогу покращити життя громади. Участь у конкурсі взяли 24 команди із різних регіонів України, де видобувають газ підрозділи Нафтогазу. Старшокласники Полтавської, Харківської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, за умовами газовидобувників, взялися за розробку проєктів, що орієнтовані на довгострокові цілі: збереження здоров’я, розвиток освіти, інфраструктури та якості життя громад. Адже саме ці напрями соціального партнерства є ключовими для Нафтогазу у межах співпраці з громадами, на території яких працює компанія.

Про відбірковий етап розповідають конкурсанти із Львівщини та Прикарпаття, де видобуває газ західний підрозділ компанії – «Львівгазвидобування»:

Команда «Серце Карпат» – велосипедний туристичний маршрут по видатних місцях Карпат

с. Пнів, Пнівська ОТГ, Надвірнянського району, Івано-Франківської області

«Прагнемо ознайомити якомога більше українців із неймовірною красою Карпат, національним заповідником «Горгани», історичними й культурними об’єктами на території нашої ОТГ», – ділиться Катерина Миньо з команди «Серце Карпат» Пнівської ЗОШ, що на Івано-Франківщині.

Учасники команди відвідали всі визначені об’єкти на велосипедах, згодом підготували матеріали для їх популяризації. Вони переконані, що це допоможе знайти інвесторів задля розвитку рідного краю.

«Залучення молоді до проблем і життя громади, пропагування здорового способу життя, створення нових робочих місць – ось наші очікування від конкурсу», – говорить Андрій Вірста, вчитель біології та хімії, керівник гуртка «Учнівське лісництво» Пнівської ЗОШ.

Команда «Чемпіони» – відновлення парку поблизу Держівської школи

с. Держів, Миколаївського району, Львівщина

Конкурс газовидобувників активізував учнівське самоврядування.

«Кожне село має право на майбутнє. Для цього потрібно сприяти розвитку інфраструктури, залучати людей та організації до громадських проєктів, створювати умови для повернення сюди дітей після навчання в містах», – вважає заступник директора Держівської ЗОШ Марія Греськів.

З нею погоджуються учні закладу.

«Працюємо над проєктом відновленням парку біля нашої школи. Це буде місце відпочинку і краси», – вважає восьмикласниця Соломія Пука з команди «Чемпіони» Держівської ЗОШ.

Команда «Бджоли» – створення проактивного молодіжного руху з метою вирішення проблем села

с. Меденичі, Меденицька ОТГ, Дрогобицького району, Львівщина

Школярам сподобалося працювати заради інтересів громади.

«Я є куратором Молодіжного парламенту й сама ініціюю участь дітей у різних проєктах. Конкурс дарує їм віру у свої сили. Учасники завзято дискутують та обмінюються думками», – ділиться заступник директора Меденицької школи Оксана Добромільська.

Її підопічні з нетерпінням очікували від організаторів майстер-класи, оскільки практика завжди цікавіша за теорію.

«Ми отримали багато цікавої інформації. Обговорили корисні презентації. Познайомилися з розумними та цікавими людьми з усієї України, – робить проміжні підсумки дев’ятикласниця Меденицької школи Андріана Андрухів. Її команда «Бджоли» із задоволенням бере участь у заході».

Команда «Ерудит» – розробка місцевого торфовища та відкриття нової відпочинкової зони

с. Гусаків, Шегінівська ОТГ, Мостиського району, Львівщина

Конкурс Нафтогазу згуртував не тільки членів команди «Ерудит» Гусаківського навчально-виховного комплексу, а й усіх старшокласників школи.

«Ми працюємо над проєктом щодо збереження та збалансованого використання торфовища села Циків і відкриття відпочинкової зони Fort Fest. Це простір у межах дзотів фортеці Перемишль, часів Першої світової війни, котрі знаходяться на українському прикордонні», – розповідає капітан команди «Ерудит» Юлія Губицька.

Старшокласники не просто побачили проблеми рідного Мостиського району, а і шляхи їх вирішення.

«Учні навчилися приймати відповідальні рішення. Розвинули креативність, пізнавальну активність, самостійність, довели собі, що неможливе стає можливим», – підкреслює заступник директора з навчально-виховної роботи Гусаківського НВК Ольга Дуда.

«Мій проєкт для громади» від Групи Нафтогаз згуртував та багато чого навчив школярів із різних регіонів України. Впродовж листопада тривали дистанційні майстер-класи від членів журі, які допомагали дітям краще оформити та презентувати свої ідеї.

Визначати переможців конкурсу будуть 9 грудня, найкращі команди, які ввійдуть до трійки лідерів, отримають подарунки від Нафтогазу.

Автор Тетяна Бондаренко