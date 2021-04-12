Під час змагань команди проводитимуть акції з безпеки дорожнього руху за участі вчителів та батьків

Для українських школярів організували загальнодержавні змагання на знання правил безпеки дорожнього руху. Серед учасників відберуть три команди-переможці, які отримають 50, 20 і 10 тис. грн.

Всеукраїнські змагання організовує громадська організація Traffic Challenge за підтримки Міністерства охорони здоров’я та Нацполіції. Змагання відбуватимуться у три етапи впродовж місяця. Окрім основних грошових винагород, будуть призи у спецномінаціях, а 100 шкіл отримають комплекти світловідбивних жилетів.

Кожна команда має налічувати 8 учасників. Вони проводитимуть акції з безпеки дорожнього руху для школярів усіх вікових груп, за участі вчителів та батьків. Фото- та відеозвіти про виконання кожного етапу команди публікуватимуть у Facebook та Instagram з хештегами #SafetyChallenge та #Love30.

«Ціллю хештег-марафону #SafetyChallenge #Love30 є зниження смертності та травматизму дітей на дорогах України. Завдання хештег-марафону — підняти рівень безпекової грамотності населення, поширюючі світові практики з безпеки на дорозі серед українських шкіл й заохочувати дітей та підлітків втручатися у питання власної безпеки, а також підтримувати використання в українських школах світловідбивних жилетів», — розповідають організатори.

Реєструватися шкільні команди можна до 26 квітня за посиланням. Старт змагання заплановано на 29 квітня. Детальніше про умови та вимоги до учасників можна дізнатися на сайті.