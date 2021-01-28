Соціальний ролик львів'янки переміг у олімпіаді «Благаю, світись!»

В Україні завершилась національна олімпіада «Благаю, світись!», у межах якої школярі знімали соціальні ролики про важливість використовувати світловідбивачі у темний період доби. Серед переможців змагання – Діана Русин, учениця львівської школи. Переможниця олімпіади отримала від організатора олімпіади ОККО у подарунок iPhone 11, а ліцей – комплект зі 100 світловідбивачів для учнів.

У національній олімпіаді «Благаю, світись!» взяли участь учні понад 100 шкіл України. З усіх школярів було визначено 3 переможці, серед яких й учениця львівської школи Діана Русин.

Школярі знімали соціальні ролики про світловідбивачі – зокрема учні креативно розповідали та показували, як їх носити та чому це важливо. У своєму відео Діана Русин показала, як світловідбивачі рятують життя.

«Безпека на дорозі у темний період доби справді дуже важлива – діти виходять зі школи коли вже сутеніє, мають здебільшого темний верхній одяг, тож їх дійсно можна не помітити на дорозі. Ми пишаємося, що наша учениця перемогла у важливому проєкті та дуже вдячні за комплект світловідбивачів – вже сьогодні ми роздамо їх першачкам», – коментує перемогу учениці директорка львівської школи №72 Олена Францішкевич-Федір.

«Будь-яка культура починається з дітей – ми раді, що так багато українських школярів долучилися до соціального проєкту та зняли ролики про світловідбивачі. Кількість аварій на дорогах України за участі пішоходів надзвичайно велика, тож школярі мають використовувати світловідбивачі, щоб безпечно йти до школи та повертатися додому. Ми впевнені, що світловідбивачі убезпечать львівських школярів та зроблять дітей помітними у темний період доби та негоду», – коментує директор департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Зазначимо, «Благаю, світись!» – ініціатива компанії «ОККО», що реалізується в межах щорічного проєкту «Благаю, живи! Безпека на дорозі». Старт даного етапу відбувся 22 жовтня 2020 року – на будівлі Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського показали лазерну проєкцію – соціальний ролик про важливість використання світловідбивачів на дорозі у темний період доби.