Мережа АЗК ОККО підтримала екологічну ініціативу «Чисте місто», яка з 2018 року реалізується у Львові, та допомогла виготовити 500 контейнерів для роздільного збору сміття у міських школах.

16 грудня перші контейнери з цієї партії уже передано спеціалізованій загальноосвітній школі №8 і ліцеєві «Просвіта». Упродовж наступних двох місяців, як розповів координатор проєкту «Чисте місто» Олег Котис, їх отримають ще приблизно 40 шкіл, деякі дошкільні заклади, бібліотеки, Центр дитячої та юнацької творчості Галичини. Сортування передбачає встановлення окремих контейнерів для збору макулатури, використаного пластику та скла. Отримані від зданої сировини кошти школи зможуть використати на власні потреби.

«Ми почали встановлювати контейнери у школах Львова з 2018 року, але з часом вони зношуються, а потреба у них з кожним роком зростає. Тому ми надзвичайно цінуємо, що нашу ініціативу підтримують відповідальний бізнес, львівські навчальні заклади, міська влада. Встановлення контейнерів поєднуємо з просвітницькою роботою Ми прагнемо, щоб і діти, і вчителі, і батьки зрозуміли важливість сортування сміття, щоб це увійшло у звичку не тільки в школі, а й удома, на роботі чи будь-де. Тому ми проводили й далі будемо проводити екологічні тренінги, обмін досвідом, екскурсії на об'єкти, де збір вторсировини вже успішно працює», – розповів Олег Котис.

За словами керівника департаменту корпоративних комунікацій мережі ОККО Ярослави Полякової, компанія ще з середини 2000-х років почала впроваджувати роздільний збір використаних матеріалів на своїх об'єктах – як на автозаправних станціях, так і в офісах, ресторанах, кафе. Сьогодні ця програма охоплює понад 400 АЗК й понад 10 офісних будівель. Крім того, на 5 автозаправних комплексах ОККО у Львові встановлено спеціальні контейнери, де макулатуру можуть залишати відвідувачі АЗК чи просто небайдужі громадяни. Вторсировина йде на переробку, а всі отримані кошти – на потреби дитячого реабілітаційного центру «Джерело».