12-річна Ярослава Гаврищук разом зі своєю вчителькою Анною Чорною

Учениця 7-А класу Тернопільського класичного ліцею Ярослава Гаврищук придбала термінал Starlink для своєї вчительки Анни Чорної, яка долучилася до Сил оборони. Щоб купити обладнання та річну підписку на інтернет, Ярослава упродовж трьох років на літніх канікулах випікала кекси, плела браслети з бісеру, продавала ці вироби й так відкладала кошти для ЗСУ. У коментарі ZAXID.NET дівчина розповіла, що загалом їй вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень



Волонтерством Ярослава почала займатися влітку 2022 року. Тоді у дворі її будинку сусідські діти зібралися продавати браслети, які вони сплели власноруч. Дівчина долучилася до них.

«Тоді я запитала у мами, що б я могла робити, продавати, аби зібрати гроші для військових. Вона сказала, що було би добре випікати шоколадні кекси за нашим сімейним рецептом. Вони дуже смачні!», – ділиться школярка.

Кекси пекли за домашнім рецептом

Ярослава з мамою на домашній кухні пекли кекси, а потім дівчинка приїжджала в центр Тернополя та продавала їх за символічні донати. На кожних канікулах вона двічі-тричі на тиждень пропонувала перехожим домашні смаколики.

«Це рецепт з шоколадом. А родзинка в тому, що ми кладемо в кекси шматочки домашньої вишні у своєму соку. Тому вони виходять соковиті та солодко-кисленькі. Такий смак всім припадає до душі. Я їх продавала дуже швидко», – пригадує Ярослава.

Дівчині вдалося зібрати понад 20 тис. грн. Ці гроші вона від самого початку планувала витратити для своєї шкільної вчительки з хореографії Анни Чорної, яка тепер військова.

Ярослава продавала кекси на Театральній площі Тернополя

«Наша вчителька – найкраща. Ми всі її дуже любимо. Я пригадую, коли почалася війна, то вона в цей шкільний рік лише встигла трішки попрацювати з нами. А потім повідомила, що йде в ЗСУ. Це було дуже сумно, але ми її всі підтримуємо», – додає дівчина.

Ярослава вирішила купити для захисниці термінал Starlink та витратити ще 7,5 тис. грн на річну підписку на інтернет для нього. Придбати це обладнання їй допомогли батьки.

«Я поставила собі за мету і чітко йшла до неї. Усе, що ми можемо зараз робити, – вчитися, працювати – це все завдяки тому, що на фронті оборону за нас тримають українські військові», – каже школярка.

Термінал дівчина разом з класною керівницею, директоркою та однокласниками передала вчительці 16 вересня під час зустрічі, яка відбулася в Тернопільському класичному ліцеї. Також учні школи підготували різні смаколики – солодощі, засоби гігієни, чай, каву, малюнки для інших військових з 42 окремої механізованої бригади, де служить Анна Чорна.

Ярослава зазначає, що на цьому зупинятися не буде. Її обрали головою волонтерського руху в школі. Тож вона тепер відповідатиме за різноманітні акції, які будуть організовувати в ліцеї. Також дівчина пообіцяла, що і надалі випікатиме кекси та продаватиме їх на канікулах, щоб зібрати кошти на інше обладнання для наших захисників.