Премʼєр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію доручив Міністерству охорони здоровʼя вивчити питання безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції.

В електронній петиції, яка набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів, йшлося про те, що обов’язкова консультація лікаря для отримання рецепта на такі препарати затримує час прийому ліків і робить їх менш ефективними. Шмигаль заявив, що МОЗ не проти переведення екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак мають бути обмеження на відпуск цих препаратів для пацієнтів певного віку. І це обмеження повинно вказуватися в реєстраційних документах ліків.

«Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх», – додав він.

Зауважимо, що безрецептурний продаж препаратів для екстреної контрацепції дозволений у 84 країнах світу. Щоб препарат був дієвим, його потрібно прийняти максимум через 72 години після статевого акту.