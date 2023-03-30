З квітня усі рецептурні ліки відпускатимуть лише за рецептом лікаря

З квітня 2023 року відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися лише за рецептом. Наразі паралельно з електронним буде діяти і паперовий рецепт.

В Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна буде, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта.

Міністерство охорони здоров’я України роз’яснило, на які ліки потрібний рецепт, а які можна придбати без спеціального рецепта.

Які ліки є рецептурними?

Рецептурні ліки – лікарські засоби, які підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках.

До цього переліку входять:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні);

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб;

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні засоби;

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі.

У МОЗ кажуть: якими б звичними та безпечними не здавалися ліки, їх застосування несе підвищений ризик. Неправильне вживання ліків може спричинити серйозні побічні ефекти, викликати залежність чи нести ризик зловживання.

Також до таких лікарських засобів відносять ліки, прийом яких передбачає регулярний моніторинг показників стану здоровʼя пацієнта та корекцію плану лікування. Тому призначати їх має тільки лікар, бо лише він може підібрати коректну діючу речовину, дозування та тривалість прийому ліків, які є безпечними та ефективними для конкретної людини.

Як дізнатися, чи є ті чи інші ліки рецептурними?

Для цього достатньо прочитати інструкцію лікарського засобу. яка містить вичерпну інформацію про медичне застосування та його категорію (умови) відпуску. Знайти інструкцію потрібного препарата можна, скориставшись сервісами онлайн-аптек, або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України.

Для цього необхідно:

У пошуковому рядку ввести назву лікарського засобу або його міжнародну непатентовану назву (іншими словами – діючу речовину). Відкрити реєстраційне посвідчення відповідного лікарського засобу (крайня ліва колонка в таблиці). У профілі лікарського засобу знайти рядок «Умови відпуску». Якщо в інструкції зазначено «За рецептом», для відпуску такого лікарського засобу в аптеці потрібен рецепт від лікаря.

Як бути людям, які приймають рецептурні ліки на регулярній основі?

Їх виручить електронний рецепт, за яким, на відміну від паперового, не треба щоразу іти на прийом до лікаря. Це можна буде зробити дистанційно. Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим чи людина має хронічне захворювання або якщо їй потрібно продовжити курс лікування. Для цього в системі обовʼязково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.