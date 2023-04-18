Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті міністрів.

«Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проекту "Українська архітектура реформ"», – йдеться в його повідомленні.

Як уточнила прес-служба уряду, проект «Українська архітектура реформ» (Ukraine Reforms Architecture) працює в Україні з 2016 року. Завдяки експертній підтримці Офісу реформ Кабінету міністрів та команд підтримки реформ у міністерствах та інших органах влади Україні вдалося реалізувати багато важливих змін, які дозволили втримати стабільність і продовжити роботу в умовах війни.

За словами прем’єр-міністра, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах. Йдеться про такі напрямки:

розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору цивільної безпеки;

оновлена ветеранська політика;

реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

проекти підтримки бізнесу;

нові напрями в реформі освіти;

реформа митниці;

реформа державного управління.

Нагадаємо, минулого тижня Шмигаль перебував у США та Канаді. За підсумками цих візитів він, зокрема, повідомляв, що Світовий банк надасть Україні 200 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів.