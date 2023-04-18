Шмигаль розповів про створення нової економічної моделі України
Україна має стати «ресурсним центром» Європи
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Україна розробить нову економічну модель як ресурсного центру Європи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі представників Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського Союзу та Офісу реформ при Кабінеті міністрів.
«Скоординували потреби та співпрацю з відновлення з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проекту "Українська архітектура реформ"», – йдеться в його повідомленні.
Як уточнила прес-служба уряду, проект «Українська архітектура реформ» (Ukraine Reforms Architecture) працює в Україні з 2016 року. Завдяки експертній підтримці Офісу реформ Кабінету міністрів та команд підтримки реформ у міністерствах та інших органах влади Україні вдалося реалізувати багато важливих змін, які дозволили втримати стабільність і продовжити роботу в умовах війни.
За словами прем’єр-міністра, планується зосередити діяльність на десятьох ключових напрямах і реформах. Йдеться про такі напрямки:
- розроблення нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
- реформа сектору цивільної безпеки;
- оновлена ветеранська політика;
- реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність та модернізацію;
- відновлення;
- масштабна соціальна реформа;
- проекти підтримки бізнесу;
- нові напрями в реформі освіти;
- реформа митниці;
- реформа державного управління.
Нагадаємо, минулого тижня Шмигаль перебував у США та Канаді. За підсумками цих візитів він, зокрема, повідомляв, що Світовий банк надасть Україні 200 млн доларів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від російських обстрілів.