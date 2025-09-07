У світі архітектури дедалі популярніші надкомпактні будинки, які шокують не лише своїми малими розмірами

У світі архітектури стають дедалі популярнішими надкомпактні будинки, які шокують не лише своїми малими розмірами, а й неймовірною інженерною винахідливістю. Dezeen розповідає про 8 інноваційних мікробудинків з незвичайними дизайнами.

Tigín Tiny Homes, Ірландія, Common Knowledge і Margent Farm

Розроблені як низьковуглецеве житло для людей, які намагаються дозволити собі власне житло, крихітні будинки в Тігіні в Ірландії мають площу лише 20 квадратних метрів.

Їх створило ірландське соціальне підприємство Common Knowledge разом із виробником конопель Margent Farm та звели з натуральних матеріалів, зокрема гофрованих облицювальних панелей з конопель, коркової ізоляції та підлогової плитки з натурального каучукового лінолеуму.

Shantanu Starick

Цифровий будинок, Німеччина, автори Юліан Крюгер та Бенджамін Кемпер

Розташований на вузькій лісовій ділянці на півночі Німеччини, «Цифровий будинок» – це будинок з алюмінієвого покриття, зібраний повністю без цвяхів та шурупів.

Він спирається на систему вставного складання, що складається з фанерних панелей та хрестоподібних з'єднань, які дозволяють елементам конструкції вставлятися один в одного.

Архітектори Юліан Крюгер та Бенджамін Кемпер також спроєктували цей будинок, виготовлений з переробленого алюмінію та деревини, таким чином, щоб його можна було легко розібрати.

Julian Krüger and Benjamin Kemper

Будинок Альдесаго, Швейцарія, автор Енріко Сассі

Архітектор Енріко Сассі перетворив невелику кам'яну будівлю, яка спочатку використовувалася для зберігання деревини, на мікробудинок у місті Альдесаго. Площа будинку всього 14 квадратних метрів. Він отримав новий дах, додаткове вікно та меблі, що ефективно використовують простір. Наразі цей будинок використовують для відпочинку.

Marcelo Villada Ortiz

Nestle, Нідерланди, від Blade-Made

Голландська дизайнерська студія Blade-Made перетворила секцію виведеної з експлуатації вітрової турбіни на крихітний будинок. Він має простий інтер'єр з дерев'яною обшивкою та відновлювану сонячну енергію.

Blade-Made

Маленький будинок, Індія, автори Харшит Сінгх Котарі та Танві Джайн

Крихітний будинок, розташований на околиці Індору, був створений у відповідь на дефіцит доступного житла в Індії та має компактну площу 19,5 квадратних метрів.

Архітектори Харшіт Сінгх Котарі та Танві Джайн планували продемонструвати, як можна швидко досягти «дивовижного образу індійського будинку» в межах бюджету в 455 000 рупій (212 960 гривень).

The Space Tracing Company

Будинок Love2, Японія, автор Такеші Хосака

Один з найменших будинків у цьому списку має площу всього 19 квадратних метрів та дизайн, на який вплинула архітектура давньоримських вілл. У будинку обладнані приміщення для читання, прийняття ванн та їжі. Протягом трьох зимових місяців на ділянку не потрапляє пряме сонячне світло, тому Такеші Хосака спроєктував два вигнуті дахи, які відкриті до неба та пропускають світло всередину.

Koji Fujii Nacasa and Partners

Дзен-хаус, Австрія, автор Ян Тирпекл

Цей скляний мікробудинок на палях розташований у гаї зрілих дерев на віддаленій фермі в Австрії. Побудований для клієнтів, які хотіли мати компактний простір, відкритий для навколишнього ландшафту, будинок має палітру матеріалів, натхненну місцевим фольклором. Його площа становить 33 квадратні метри, а спроєктував Як Тирпекл.

Jakub Hrab

Silo Living, Нідерланди, автор Стелла ван Бірс

Стелла ван Бірс перетворила занедбану сільськогосподарську споруду на дворівневий житловий простір. Колишній силос заввишки сім метрів складається з двох поверхів – житлової площі та спальні.

Stella van Beers