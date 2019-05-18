Штаб Зеленського заявив про намір провести перепис населення

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського має намір в перші 100 днів провести «аудит держави», щоб зрозуміти, в якому стані вони отримують державу. Про це ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук 17 травня заявив в ефірі «112 Україна».

«Блискуче питання (про перепис населення, - ред.) і воно у нас стоїть одним з перших. Тому, що ми почали з того, що станом на сьогодні ніхто не розуміє, що в державі є, і хто є в державі. Для того, щоб робити будь-які перетворення, ми повинні знати людський ресурс, фінансовий ресурс і часовий ресурс. Станом на сьогодні – у нас в програмі це вписано і це те, чим ми займемося в перші 100 днів – це оголошення аудиту держави, ми повинні зрозуміти, в якому стані сьогодні переходить держава», - заявив Стефанчук.

За його словами, команда Зеленського буде залучати і українські інституції, на яких покладено цей обов'язок законом і обов'язково міжнародні інституції.

«Зрозуміло, не в усіх сферах ми можемо залучити міжнародні інститути, тому що це пов'язано з державною таємницею. Але для нас важливо сьогодні зрозуміти, який стан фінансових зобов'язань в Україні, стан інфраструктури в Україні, стан міжнародних зобов'язань, де ми, в якому світі, і що дуже важливо, про що говорив глядач, скільки реально людей в Україні», - прокоментував Стефанчук.

За словами ідеолога команди Зеленського, від результатів перепису населення залежить і кількість депутатів у Верховній Раді, соціальні програми та інші.

«Це ж не нормально, що у нас сьогодні – ми навіть не знаємо не те що скільки людей, а скільки людей мають якісь правові статуси, тому що якщо ви заглянете в будь-яку обласну адміністрацію, ви побачите, що там половина людей, які мають інвалідність другої групи, чорнобильці, так далі - люди, які ніколи там не були. Нам потрібно провести аудит, і тільки після цього ми можемо чесно з народом почати дискусії, як її розвивати», - додав Стефанчук.

Станом на початок 2017 року населення України становило понад 42,58 млн осіб, а на початок 2018-го скоротилося майже до 42,39 млн чоловік.