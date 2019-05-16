Зеленський хоче залучити рекрутингові компанії до відбору кандидатів на держпосади

Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів

Обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств і обговорив з ними можливу співпрацю в пошуку кадрів на низку посад в системі державного управління. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського, інформують Українські новини.

У повідомленні сказано, що в четвер Зеленський і його HR-команда провели зустріч з представниками міжнародних рекрутингових і HR-агентств, таких як Hudson, Оdgers Вerndtson, Bayden, Ward Howell.

Під час зустрічі Зеленський наголосив на необхідності допомоги в оцінці кадрів.

«Тому що загалом ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін в своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні і іноземні інвестиції», - сказав Зеленський.

Крім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти, серед яких професіоналізм, знання регіону, авторитет в місцевих громадах, чеснота, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

«Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета», - заявив Зеленський.

Учасники зустрічі підтримали ініціативу Зеленського, пов'язану з кадровою політикою і виявили готовність до співпраці.