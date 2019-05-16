Верховна Рада призначила інавгурацію Зеленського на 20 травня

Зеленський вступить на посаду

Верховна Рада України на своєму засіданні в четвер, 16 травня, призначила дату інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня. Інавгурація пройде о 10:00 на урочистому засіданні Верховної Ради. Таке рішення підтримали 315 депутатів.

Перед цим депутати розглянули дві постанови, якими пропонувалося призначити дату інавгурації Зеленського на 19 травня, але вони не набрали необхідної кількості голосів.

Загалом депутати парламенту зареєстрували сім проектів постанов про дату інавгурації Зеленського. Більшістю з них пропонувалося призначити інавгурацію Зеленського на 19 травня, але були й інші дати. Проте призначення дати інавгурації на 11:00 19 травня підтримав сам Зеленський.

При цьому директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявляв, що інавгурація Зеленського 19 травня є недоречною, бо на цю дату припадає День пам’яті жертв політичних репресій.

В сесійній залі щодо дати інавгурації точилися дискусії. Однак багато з депутатів виступали за те, щоб не проводити інавгурацію в жалобний день. При цьому інші депутати зауважували, що призначення інавгурації на дату, яка відрізняється від погодженої Зеленським, суперечить Конституції України.

Зазначимо, інавгурацію Зеленського призначили на 29 день після виборів, що стало новим рекордом в українській історії. До цього найдовше на свою інавгурацію чекав Віктор Ющенко, який склав присягу на 28 день після виборів.

Нагадаємо, Зеленський переміг у двох турах президентських виборів. У першому турі, який відбувся 31 березня, він набрав майже вдвічі більше голосів за чинного президента Петра Порошенка, з яким пройшов до другого туру. В другому турі, який відбувся 21 квітня, Зеленський зі значним відривом переміг Порошенка: він отримав 73,22% голосів виборців, тоді як Порошенко набрав 24,45% голосів. Зеленський переміг у всіх регіонах України, крім Львівщини, хоча на Львівщині відрив Порошенка від Зеленського виявився невеликим.