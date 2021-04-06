У вівторок, 6 квітня, у Львові та області очікується дощ з мокрим снігом, а також сильні пориви вітру. Через погіршення погодних умов на Львівщині оголосили штормове попередження.

За даними регіонального гідрометцентру, 6 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня на Львівщині очікується дощ з мокрим снігом, на півдні території опади будуть значними. На дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Вітер становитиме 7 – 12 м/с, також можливі пориви до 15 – 20 м/с. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.