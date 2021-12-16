У п’ятницю, 17 грудня, у Львові та області очікують хуртовини та значний мокрий сніг, через що синоптики оголосили штормове попередження.

За даними синоптиків, 17 грудня у Львові на дорогах буде ожеледиця, місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Вранці та вдень подекуди значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. Температура впродовж доби від 1° морозу до 1° тепла.

Така ж температура буде і в Львівській області. Протягом дня буде хмарно. Дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, вранці та вдень подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

Раніше ми публікували прогноз погоди у західних областях на найближчі кілька днів.