Зима планує взяти вихідний, але далі працюватиме за розкладом

Зима прийшла за розкладом і, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, поводитиметься чемно і надалі. Лише напередодні дня святого Миколая легкий морозець і сніг візьмуть вихідний майже в усіх західноукраїнських областях.

Львівська область

У четвер, 16 грудня, на Львівщині удень падатиме дощ. Уночі опадів не передбачається. Температура повітря від 0 уночі підніметься до 2-4 градусів тепла удень. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 17 грудня, на Львівщині протягом усієї доби можливий мокрий сніг і сніг, а температура повітря становитиме близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 18 грудня, святий Миколай мандруватиме Львівщиною під мокрим снігом, що падатиме упродовж доби, а стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 19 грудня, мешканці Львівщини розгортатимуть подарунки також споглядаючи сніг. Удень температура буде близько 0, а вночі похолодає до 2-4 градусів морозу. Вітер посилиться до 7-12 м/с.

У понеділок, 20 грудня, сніг продовжить падати і вдень, і вночі. Температура повітря упродовж доби становитиме 2-4 градуси морозу, вітер – 7-12 м/с.

Тернопільська область

16 грудня, у четвер, у Тернопільській області теж дощитиме удень. Температура повітря вдень становитиме 2-4 градуси тепла, а вночі опуститься до 0. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 17 грудня, дощ на Тернопільщині зміниться на мокрий сніг, що падатиме упродовж доби, а стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 градусів. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 18 грудня, у Тернопільській області на святого Миколая теж чекатиме мокрий сніг упродовж усієї доби. Температура повітря – близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 19 грудня, на Тернопільщині буде прохолодно вночі – 2-4 градуси морозу, а вдень температура повітря становитиме близько 0. Упродовж усієї доби синоптики прогнозують сніг. Вітер – 7-12 м/с.

20 грудня, у понеділок, аби похвалитись на роботі подарунками від Миколая, мешканці Тернопільської області долатимуть сніг, що падатиме цілий день. Температура повітря упродовж доби становитиме 2-4 градуси морозу. Вітер – 7-12 м/с.

Івано-Франківська область

16 грудня, у четвер, в Івано-Франківській області стовпчики термометрів покажуть від 0 уночі до 3 градусів тепла удень. Удень може дощити. Вітер – 5-10 м/с.

17 грудня, у п'ятницю, мешканців Івано-Франківщини упродовж усього дня і ночі тішитиме сніг, часом мокрий. Температура повітря становитиме близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

18 грудня, у суботу, погода буде такою ж, я напередодні: близько 0 на термометрах і мокрий сніг безперестанку.

19 грудня, у неділю, погода в Івано-Франківській області буде зимовою: від 3 до 5 градусів морозу уночі, вдень – близько 0. Продовжить сніжити, а вітер посилиться до 7-12 м/с.

У понеділок, 20 грудня, зимова погода на Івано-Франківщині збережеться: сніг упродовж доби, до 5 градусів морозу вночі і вітер зі швидкістю 7-12 м/с.

Закарпатська область

У четвер, 16 грудня, у Закарпатській області буде відносно тепло – до +4 градусів удень. Також можливий дощ. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 17 грудня, на мешканців Закарпаття чекає 3-5 градусів тепла удень і близько 0 – уночі. Денний дощ перейде уночі в мокрий сніг. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 18 грудня, синоптики прогнозують у Закарпатській області таку ж погоду, як і напередодні. Лише замість дощу – мокрий сніг.

У неділю, 19 грудня, зимові температури повітря повернуться у Закарпаття: уночі буде до 3 градусів морозу, вдень – близько 0. Падатиме сніг. Вітер – 7-12 м/с.

20 грудня, у понеділок, синоптики обіцяють у Закарпатській області таку ж погоду, як і на Миколая: сніг, від 3 морозу до 0, вітер – 7-12 м/с.

Чернівецька область

16 грудня, у четвер, у Чернівецькій області стовпчики термометрів покажуть від 0 уночі до 3 тепла удень. Також удень дощитиме. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 17 грудня, замість дощу у Буковині падатиме мокрий сніг, а температура повітря становитиме близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У суботу, 18 грудня, святий Миколай пробиратиметься до осель чемних мешканців Буковини під мокрим снігом, що падатиме усю добу. Температура повітря становитиме близько 0.

19 грудня, у неділю, розгортати подарунки мешканці Чернівецької області будуть за зимової погоди – 2-4 градуси морозу уночі, близько 0 – удень. Сніг падатиме упродовж доби, вітер – 7-12 м/с.

За такої ж погоди – до 4 морозу уночі, близько 0 удень, сніг – чернівчани підуть на роботу у понеділок, 20 грудня.

Волинська область

У Волинській області в четвер, 16 грудня, удень дощитиме. Вночі опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме до 2 градусів тепла уночі і до 4 тепла – удень. Вітер – 5-10 м/с.

17 грудня, у п'ятницю, на Волині очікується мокрий сніг упродовж усієї доби, а стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла що вдень, що уночі. Вітер – 5-10 м/с.

18 грудня, в суботу, погода у Волинській області залишиться без змін: мокрий сніг і до 2 градусів тепла. Вітер – 5-10 м/с.

19 грудня, у неділю, святий Миколай разом із подарунками принесе на Волинь до 3 градусів морозу уночі. Вдень буде близько 0, сніг падатиме і вдень, і вночі. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 20 грудня, сніг продовжить падати, а температура повітря у Волинській області опуститься до 2-4 градусів морозу. Вітер – 7-12 м/с.

Рівненська область

16 грудня, у четвер, на Рівненщині, як і в сусідніх областях, удень падатиме дощ. Температура повітря удень сягне 4 градусів тепла, уночі – лише 2, але також вище нуля. Вітер – 5-10 м/с.

У п'ятницю, 17 грудня, у Рівненській області падатиме сніг, а температура повітря становитиме близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

В суботу, 18 грудня, продовжить падати мокрий сніг, стовпчики термометрів теж будуть на позначці близько 0. Вітер – 5-10 м/с.

У неділю, 19 грудня, на Рівненщині похолодає. Уночі температура повітря становитиме 2-4 градуси морозу, вдень – знову близько 0. Падатиме сніг. Вітер – 7-12 м/с.

У понеділок, 20 грудня, упродовж доби у Рівненській області сніжитиме, а нічна температура у 2-4 градуси морозу перейде і в денну. Вітер – 7-12 м/с.

Через дощові дні в усіх західноукраїнських областях очікується ожеледиця, тож і водіям, і пішоходам варто бути ще більш уважними та обережними. Можливе також налипання мокрого снігу та ліпка сніговиків у парках та подвір'ях вашого міста.