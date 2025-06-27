Також в області попереджають про сильний вітер

До кінця доби 27 червня та на вихідні, 28 і 29 червня, на Тернопільщині оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про грози, град та сильний вітер.

На вихідні Тернопільська область перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, які зумовлять дощі та грози. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, вдень очікуються пориви 15-20 м/с.

Зокрема 27 червня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориву 15-20 м/с. Температура по області вночі – +11-16°С, вдень – +21-26°С. Також 27 червня прогнозують град діаметром від 6-19 мм, через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

В суботу, 28 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями, вдень по всій території пориви 15-20 м/с. Температура вночі – +12-17°С, вдень – +18-23°С.

Таку ж погоду слід очікувати і в неділю, 29 червня. Вночі без опадів, однак вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі – +11-16°С, вдень – +21-26°.

Рятувальники Тернопільщини закликали також під час грози та сильних поривів вітру жителів не перебувати близько біля великих конструкцій та старих дерев, які під поривами вітру можуть впасти.