Пільговий період завершується: за що ФОПів штрафуватимуть з 1 серпня
З 1 березня в Україні діє нова форма чеків для підприємців на єдиному податку, які займаються торгівлею. Порушенням вважається відсутність у чеку навіть одного реквізиту. Проте до кінця липня більшість ФОПів були в перехідному періоді і могли сплачувати штраф лише частково. Що зміниться з 1 серпня, у своєму телеграм-каналі розповідає податковий консультант Михайло Смокович.
Для кого діє пільговий період
Пільговий або перехідний період з впровадження нової форми чеків стосується ФОПів, які не торгують:
- підакцизними товарами;
- побутовою технікою;
- ліками;
- ювелірними виробами.
До кінця цього періоду штрафи знижені:
- 25% вартості проданих з порушенням товарів ( робіт, послуг) за порушення вчинене вперше;
- 50% – за кожне наступне порушення.
Перехідний період завершується 31 липня 2025 року.
Які будуть штрафи для ФОПів з 1 серпня
Штрафи накладатимуться за видачу чеків старого зразка або ж за відхилення від нової форми. Відсутність навіть одного реквізиту в чеку прирівнюється до невидачі розрахункового документа.
У загальному випадку за невидачу чека штрафи такі:
100% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше;
150% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за кожне наступне порушення.