З 1 березня більшість ФОПів могли сплатити за порушення лише частину штрафу

З 1 березня в Україні діє нова форма чеків для підприємців на єдиному податку, які займаються торгівлею. Порушенням вважається відсутність у чеку навіть одного реквізиту. Проте до кінця липня більшість ФОПів були в перехідному періоді і могли сплачувати штраф лише частково. Що зміниться з 1 серпня, у своєму телеграм-каналі розповідає податковий консультант Михайло Смокович.

Для кого діє пільговий період

Пільговий або перехідний період з впровадження нової форми чеків стосується ФОПів, які не торгують:

підакцизними товарами;

побутовою технікою;

ліками;

ювелірними виробами.

До кінця цього періоду штрафи знижені:

25% вартості проданих з порушенням товарів ( робіт, послуг) за порушення вчинене вперше;

50% – за кожне наступне порушення.

Перехідний період завершується 31 липня 2025 року.

Які будуть штрафи для ФОПів з 1 серпня

Штрафи накладатимуться за видачу чеків старого зразка або ж за відхилення від нової форми. Відсутність навіть одного реквізиту в чеку прирівнюється до невидачі розрахункового документа.

У загальному випадку за невидачу чека штрафи такі: