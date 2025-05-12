Німецькі дачні правила можуть дивувати українців, проте вони обгрунтовані і відповідають потребам країни

У Німеччині є понад мільйон дачних поселень. Вони, як правило, розташовані в межах міста або ж його околиць. Власники або орендарі дач повинні обов’язково вступити до німецького товариства садівників і дотримуватись суворих правил. Що це за правила і чому німецьких дачників можуть штрафувати за абсурдні, на думку українців, речі, пише «Главред».

Правила для дачників в Німеччині

Площа дачної ділянки в Німеччині регламентується і не може перевищувати три сотки, а площа садового будиночка на ній – не більше 24 м2. Раніше взагалі ішлося лише про сарай для зберігання інвентаря.

Дача має забезпечувати німецьку сім’ю вітамінами. Третина дачної ділянки відводиться під фрукти і ягоди, третина – під овочі, решта – трава. Висота дерев на ділянці не може перевищувати 2,5 метри.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

На дачі не можна зводити ані басейну, ані лазні, ані ще чогось, окрім невеликого будинку. За недотримання правил доведеться заплатити штраф у кількасот євро. Як поводяться дачники і чи не порушують правила, постійно перевіряє спецкомісія з членів того ж дачного кооперативу.

За ночівлю на дачі – теж штраф

Дачна ділянка має використовуватися для городництва, садівництва та рекреації. Будиночки на німецьких дачах не призначені для постійного проживання чи ночівлі – там немає водопостачання, каналізації, опалення, пожежної сигналізації тощо. Також вони зазвичай розташовані поруч з дорогами, залізницею чи промисловими зонами, непридатними для житлового будівництва.

Окрім того, що ночівля на такій дачі некомфортна, це може бути також небезпечно для сусідів, мати поганий вплив на довкілля, порушувати громадський порядок. Тому ночувати на дачі в Німеччині – заборонено і теж карається штрафом.

Такі правила відповідають екологічним, соціальним і урбаністичним потребам Німеччини. Вони запобігають перетворенню садових товариств на неформальні поселення з хаотичною забудовою та небезпекою для мешканців.