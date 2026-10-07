Пускова установка ЗРК Patriot Збройних сил Польщі

Збройні сили Швеції розгорнуть зенітно-ракетний комплекс Patriot та близько 100 військовослужбовців у Польщі. Шведські військові захищатимуть логістичний хаб у Ряшеві, через який в Україну надходить гуманітарна та військова допомога. Про це 6 жовтня повідомили Збройні сили Швеції.

Це буде перший випадок, коли Швеція розгорне ЗРК Patriot у межах місії НАТО.

«Як союзники, ми несемо спільну відповідальність за захист й оборону території НАТО. Водночас підтримка України залишається пріоритетом для Швеції. Розгорнувши передові сили з полку протиповітряної оборони та бойового авіакрила Blekinge Air Wing (F 17), Швеція зміцнить східний фланг НАТО в Польщі та водночас допоможе захистити життєво важливі заходи з надання підтримки Україні», – заявив командувач сухопутних сил Швеції Йоган Пеккарі.

Планується, що підрозділ діятиме під командуванням НАТО з початку грудня до кінця року. Швеція також планує продовжити місію у першій половині 2027 року.

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Нагадаємо, з 1 жовтня в Польщі почали діяти нові правила збиття повітряних цілей через атаки Росії по Україні. Зміни покликані зробити реагування польських військових на потенційні порушення повітряного простору швидшим.