Сім’я Дмитрієвих переїхала на Прикарпаття з прифронтового міста Оріхів Запорізької області

Мешканці швейцарського міста Валлізеллен допомогли купити двоповерховий будинок у Городенці родині Наталії та Олександра Дмитрієвих, які виховують сімох прийомних дітей. Сім’я переїхала на Прикарпаття з прифронтового міста Оріхів Запорізької області.

Мати-вихователька Наталія Дмитрієва 11 жовтня розповіла«Курсу», що за час повномасштабного вторгнення РФ її сім’я переїжджала сім разів.

«Це дуже важко з дітьми й хворою мамою. Коли поспіхом залишали свій рідний дім в Оріхові на Запоріжжі, встигли взяти лише 4 рюкзаки на всіх. Далі було орендоване житло, проживання в ліцеї, де спали на матрацах на підлозі, знову орендоване житло і знову переїзди», – сказала жінка.

У благодійній організації «СОС Дитячі містечка» зазначили, що у 2023 році дізналися про те, що мешканці швейцарського міста Валлізеллен хочуть допомогти українським родинам, які постраждали від війни.

«Ми одразу запропонували розглянути допомогу дитячому будинку сімейного типу, який втратив власний будинок, а також відповідав іншим погодженим критеріям. За їхньої підтримки влітку цього року придбали великий комфортний будинок у Городенківській громаді Івано-Франківської області», – розповіла директорка департаменту комунікацій та фандрейзингу Ксенія Семеняк.

У двоповерховому будинку, де вже мешкає родина Дмитрієвих з сімома прийомними дітьми, зробили ремонт, обладнали його необхідними меблями та побутовою технікою.

Додамо, що СОС Дитячі Містечка (SOS Kinderdorf International) – це міжнародна благодійна організація соціального спрямування, яка допомагає дітям у 136 країнах світу. Засновник організації – австрійський педагого Герман Гмайнер – заснував 230 дитячих містечок по всьому світу, за що він і сама організація були тричі номіновані на Нобелівську премію.