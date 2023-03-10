Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР

Депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє Xinhua.

Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР і головою Центральної військової комісії 10 березня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання.

Голосування відбулося на третьому пленарному засіданні першої сесії зборів. Сі Цзіньпін став першим в історії КНР очільником країни, якого обрали на третій термін. Сі Цзіньпін обіймає свою посаду з листопада 2012 року, у жовтні 2017 року його кандидатуру затвердили на другий п’ятирічний термін. У 2018 році до Конституції країни було внесено зміни, що виключають обмеження на кількість президентських термінів.

Перед голосуванням за призначення Сі Цзіньпіна депутати схвалили план реформи апарату Держради, яка є вищим виконавчим органом Китаю. Остаточний план реформи Держради наразі не опублікований. Відомо, що він посилить централізоване керівництво комуністичної партії Китаю.

Перший термін Сі Цзіньпіна пройшов під знаком жорсткої боротьби з корупцією в держапараті Китаю. За п’ять років притягнуто до відповідальності понад 100 чиновників найвищого рівня. Багато хто з них – чинні чи потенційні опоненти лідера країни.

У результаті Сі Цзіньпін та його прихильники сконцентрували у своїх руках достатню кількість влади, щоб формувати склад політбюро повністю на свій розсуд. Формально у Китаї діє кілька політичних партій. Однак у конституції країни особливо прописано провідну та керівну роль Комуністичної Партії Китаю. Найвищий орган держвлади – Всекитайські збори народних представників.