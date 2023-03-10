Сі Цзіньпіна переобрали главою Китаю на третій термін
Сі Цзіньпін став першим в історії КНР очільником країни, якого обрали на третій термін
До теми
Депутати Всекитайських зборів народних представників переобрали Сі Цзіньпіна головою Китайської Народної Республіки. Про це повідомляє Xinhua.
Сі Цзіньпін був одноголосно обраний головою КНР і головою Центральної військової комісії 10 березня на сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання.
Голосування відбулося на третьому пленарному засіданні першої сесії зборів. Сі Цзіньпін став першим в історії КНР очільником країни, якого обрали на третій термін. Сі Цзіньпін обіймає свою посаду з листопада 2012 року, у жовтні 2017 року його кандидатуру затвердили на другий п’ятирічний термін. У 2018 році до Конституції країни було внесено зміни, що виключають обмеження на кількість президентських термінів.
Перед голосуванням за призначення Сі Цзіньпіна депутати схвалили план реформи апарату Держради, яка є вищим виконавчим органом Китаю. Остаточний план реформи Держради наразі не опублікований. Відомо, що він посилить централізоване керівництво комуністичної партії Китаю.
Перший термін Сі Цзіньпіна пройшов під знаком жорсткої боротьби з корупцією в держапараті Китаю. За п’ять років притягнуто до відповідальності понад 100 чиновників найвищого рівня. Багато хто з них – чинні чи потенційні опоненти лідера країни.
У результаті Сі Цзіньпін та його прихильники сконцентрували у своїх руках достатню кількість влади, щоб формувати склад політбюро повністю на свій розсуд. Формально у Китаї діє кілька політичних партій. Однак у конституції країни особливо прописано провідну та керівну роль Комуністичної Партії Китаю. Найвищий орган держвлади – Всекитайські збори народних представників.